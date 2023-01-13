В НМ ДНР назвали самое опасное оружие США на Украине

НМ ДНР: снаряды Excalibur — самая опасная часть военной помощи США Киеву

14 января 2023 в 09:08 Размер текста - 17 +

ВС РФ следует уничтожать американские боеприпасы на Украине, отметили в НМ ДНР Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Управляемые снаряды Excalibur являются самым опасным оружием, которое США передаст Киеву в рамках военной помощи. Об этом рассказали в Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР). Ранее американские власти заявили о поставке украинской стороне нового пакета военной помощи, в который войдут снаряды Excalibur. «Это (снаряды Excalibur — прим. URA.RU), возможно, самая опасная часть поставки [США Киеву]. Эти снаряды имеют головку самонаведения и способны корректировать свой полет на подходе к цели», — передает ТАСС слова собеседника из Народной милиции. Подобное оружие, по словам представителя НМ ДНР, способно привести к увеличению количества обстрелов населенных пунктов республики. Как уточнил собеседник агентства, противодействовать подобному вооружению следует, уничтожая склады украинских боеприпасов. А также не допускать появления снарядов Excalibur на линии фронта. США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине, стоимостью в три миллиарда долларов, 6 января, сообщает «Национальная служба новостей». Помимо снарядов Excalibur, в него войдут броневые машины пехоты Bradley, военные автомобили Humvee, а также боеприпасы и ракеты.

Управляемые снаряды Excalibur являются самым опасным оружием, которое США передаст Киеву в рамках военной помощи. Об этом рассказали в Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР). Ранее американские власти заявили о поставке украинской стороне нового пакета военной помощи, в который войдут снаряды Excalibur. «Это (снаряды Excalibur — прим. URA.RU), возможно, самая опасная часть поставки [США Киеву]. Эти снаряды имеют головку самонаведения и способны корректировать свой полет на подходе к цели», — передает ТАСС слова собеседника из Народной милиции. Подобное оружие, по словам представителя НМ ДНР, способно привести к увеличению количества обстрелов населенных пунктов республики. Как уточнил собеседник агентства, противодействовать подобному вооружению следует, уничтожая склады украинских боеприпасов. А также не допускать появления снарядов Excalibur на линии фронта. США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине, стоимостью в три миллиарда долларов, 6 января, сообщает «Национальная служба новостей». Помимо снарядов Excalibur, в него войдут броневые машины пехоты Bradley, военные автомобили Humvee, а также боеприпасы и ракеты.