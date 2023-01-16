Свердловчанка бросилась под поезд, чтобы спасти собаку

17 января 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Жительница Каменска-Уральского бросилась под поезд, чтобы спасти своего питомца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) поезд сбил 49-летнюю местную жительницу Светлану. Женщина пыталась спасти свою собаку. Об этом рассказали в telegram-канале Baza. «На прогулке животное вырвало поводок из рук Светланы и побежало в сторону приближающегося поезда. Заметив, что питомец не собирается уходить с рельсов, женщина бросилась к нему на помощь. Машинист не успел затормозить и сбил горожанку», — сказано в telegram-канале. Женщина была доставлена в местную больницу с травмами головы. Судьба домашнего питомца неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Уральскую транспортную прокуратуру. На момент публикации ответ не поступил.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) поезд сбил 49-летнюю местную жительницу Светлану. Женщина пыталась спасти свою собаку. Об этом рассказали в telegram-канале Baza. «На прогулке животное вырвало поводок из рук Светланы и побежало в сторону приближающегося поезда. Заметив, что питомец не собирается уходить с рельсов, женщина бросилась к нему на помощь. Машинист не успел затормозить и сбил горожанку», — сказано в telegram-канале. Женщина была доставлена в местную больницу с травмами головы. Судьба домашнего питомца неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Уральскую транспортную прокуратуру. На момент публикации ответ не поступил.