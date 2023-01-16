16 января 2023

Свердловчанка бросилась под поезд, чтобы спасти собаку

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Отправление поезда Деда Мороза с железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирский. Екатеринбург, поезд деда мороза, железнодорожная станция екатеринбург пассажирский
Жительница Каменска-Уральского бросилась под поезд, чтобы спасти своего питомца Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) поезд сбил 49-летнюю местную жительницу Светлану. Женщина пыталась спасти свою собаку. Об этом рассказали в telegram-канале Baza.

«На прогулке животное вырвало поводок из рук Светланы и побежало в сторону приближающегося поезда. Заметив, что питомец не собирается уходить с рельсов, женщина бросилась к нему на помощь. Машинист не успел затормозить и сбил горожанку», — сказано в telegram-канале.

Женщина была доставлена в местную больницу с травмами головы. Судьба домашнего питомца неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Уральскую транспортную прокуратуру. На момент публикации ответ не поступил.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) поезд сбил 49-летнюю местную жительницу Светлану. Женщина пыталась спасти свою собаку. Об этом рассказали в telegram-канале Baza. «На прогулке животное вырвало поводок из рук Светланы и побежало в сторону приближающегося поезда. Заметив, что питомец не собирается уходить с рельсов, женщина бросилась к нему на помощь. Машинист не успел затормозить и сбил горожанку», — сказано в telegram-канале. Женщина была доставлена в местную больницу с травмами головы. Судьба домашнего питомца неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Уральскую транспортную прокуратуру. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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