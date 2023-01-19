Лукашенко констатировал провал Запада в попытке «удушить» Россию и Беларусь

19 января 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Попытки Запада «удушить» Россию провались, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Попытки Запада «удушить» Россию провалились и это подтверждают итоги двух стран по экономическому развитию за прошлый год. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Попытки нас удушить — и Россию, и Беларусь — фактически провалились», — подчеркнул Александр Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который прибыл с визитом в Минск. Его слова приводит белорусский telegram-канал «Пул Первого». Также Лукашенко оценил и экономическое сотрудничество между РФ и республикой Беларусь в целом. Причем, отметил Лукашенко, эти результаты были достигнуты несмотря на западные санкции. Это не первые совместные результаты, которые достигают Россия и Беларусь. Также, как уточнили в Совбезе республики, планируется проведение совместных летно-тактических учений по отражению вражеских атак. США и другие западные санкции начали активно вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. The Washington Post сообщала, что антироссийские санкции не оправдали ожиданий Запада.

Попытки Запада «удушить» Россию провалились и это подтверждают итоги двух стран по экономическому развитию за прошлый год. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Попытки нас удушить — и Россию, и Беларусь — фактически провалились», — подчеркнул Александр Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который прибыл с визитом в Минск. Его слова приводит белорусский telegram-канал «Пул Первого». Также Лукашенко оценил и экономическое сотрудничество между РФ и республикой Беларусь в целом. Причем, отметил Лукашенко, эти результаты были достигнуты несмотря на западные санкции. Это не первые совместные результаты, которые достигают Россия и Беларусь. Также, как уточнили в Совбезе республики, планируется проведение совместных летно-тактических учений по отражению вражеских атак. США и другие западные санкции начали активно вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. The Washington Post сообщала, что антироссийские санкции не оправдали ожиданий Запада.