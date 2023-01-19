Лукашенко констатировал провал Запада в попытке «удушить» Россию и Беларусь

Попытки Запада «удушить» Россию провалились и это подтверждают итоги двух стран по экономическому развитию за прошлый год. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Попытки нас удушить — и Россию, и Беларусь — фактически провалились», — подчеркнул Александр Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который прибыл с визитом в Минск. Его слова приводит белорусский telegram-канал «Пул Первого».
Также Лукашенко оценил и экономическое сотрудничество между РФ и республикой Беларусь в целом. Причем, отметил Лукашенко, эти результаты были достигнуты несмотря на западные санкции.
Это не первые совместные результаты, которые достигают Россия и Беларусь. Также, как уточнили в Совбезе республики, планируется проведение совместных летно-тактических учений по отражению вражеских атак.
США и другие западные санкции начали активно вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. The Washington Post сообщала, что антироссийские санкции не оправдали ожиданий Запада.
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