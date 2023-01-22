22 января 2023
21 января 2023

Мэр Челябинска поручила включиться в идеологический проект Кремля

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, котова наталья
Наталья Котова распорядилась помочь с организацией отделений «Движения первых» в школах Челябинска Фото:

В Челябинске на базе учебных учреждений начинают разворачивать отделения «Российского движения детей и молодежи». Содействие процессу поручила оказывать своим подчиненным мэр города Наталья Котова на аппаратном совещании 23 января.

«Администрации районов и глав прошу оказать помощь. В том числе, силами сотрудников, которые занимаются молодежной политикой», — распорядилась Котова.

Идеологический проект был предложен Госдумой и утвержден президентом России в конце 2022 года. Первый съезд «Российского движения детей и молодежи» (РДДМ «Движение первых») прошел 18 декабря 2022 года. На него съехались почти 1,5 тысячи делегатов из всех 89 регионов РФ. Перед этим прозвучало видеообращение Владимира Путина. Сейчас отделения движения разворачиваются на всей территории страны.

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В Челябинске на базе учебных учреждений начинают разворачивать отделения «Российского движения детей и молодежи». Содействие процессу поручила оказывать своим подчиненным мэр города Наталья Котова на аппаратном совещании 23 января. «Администрации районов и глав прошу оказать помощь. В том числе, силами сотрудников, которые занимаются молодежной политикой», — распорядилась Котова. Идеологический проект был предложен Госдумой и утвержден президентом России в конце 2022 года. Первый съезд «Российского движения детей и молодежи» (РДДМ «Движение первых») прошел 18 декабря 2022 года. На него съехались почти 1,5 тысячи делегатов из всех 89 регионов РФ. Перед этим прозвучало видеообращение Владимира Путина. Сейчас отделения движения разворачиваются на всей территории страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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