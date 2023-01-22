Мэр Челябинска поручила включиться в идеологический проект Кремля

23 января 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Наталья Котова распорядилась помочь с организацией отделений «Движения первых» в школах Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на базе учебных учреждений начинают разворачивать отделения «Российского движения детей и молодежи». Содействие процессу поручила оказывать своим подчиненным мэр города Наталья Котова на аппаратном совещании 23 января. «Администрации районов и глав прошу оказать помощь. В том числе, силами сотрудников, которые занимаются молодежной политикой», — распорядилась Котова. Идеологический проект был предложен Госдумой и утвержден президентом России в конце 2022 года. Первый съезд «Российского движения детей и молодежи» (РДДМ «Движение первых») прошел 18 декабря 2022 года. На него съехались почти 1,5 тысячи делегатов из всех 89 регионов РФ. Перед этим прозвучало видеообращение Владимира Путина. Сейчас отделения движения разворачиваются на всей территории страны.

В Челябинске на базе учебных учреждений начинают разворачивать отделения «Российского движения детей и молодежи». Содействие процессу поручила оказывать своим подчиненным мэр города Наталья Котова на аппаратном совещании 23 января. «Администрации районов и глав прошу оказать помощь. В том числе, силами сотрудников, которые занимаются молодежной политикой», — распорядилась Котова. Идеологический проект был предложен Госдумой и утвержден президентом России в конце 2022 года. Первый съезд «Российского движения детей и молодежи» (РДДМ «Движение первых») прошел 18 декабря 2022 года. На него съехались почти 1,5 тысячи делегатов из всех 89 регионов РФ. Перед этим прозвучало видеообращение Владимира Путина. Сейчас отделения движения разворачиваются на всей территории страны.