Чиновника свердловского правительства будут судить за взятку силовику

Уголовное дело верхотурского чиновника ушло в суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший начальник Верхотурского отдела министерства агропрома Свердловской области предстанет перед судом по уголовному делу. По версии обвинения, летом 2021 года чиновник по просьбе своего знакомого дал взятку инспектору ГИБДД. Дело направлено в Серовский районный суд, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Обвиняемый, действуя по просьбе своего знакомого, который является сотрудником коммерческой организации, находясь в кабинете старшего государственного инспектора группы технического надзора, лично передал последнему взятку в размере 2 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре. За деньги, по данным обвинения, инспектора просили продлить разрешение на перевозку опасных грузов.

Чиновнику предъявлены обвинения по части 1 статьи 291.2 УК РФ — мелкое взяточничество. Преступление наказывается штрафом до 200 тысяч рублей, лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами.

В прокуратуре отметили, что в том же Серовском суде уже рассматривается дело старшего инспектора, которого обвиняют в получении взяток, подлоге, злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств. Следствие считает, что обвиняемый за вознаграждение продлевал срок действия лицензий на перевозку опасных грузов и закрывал глаза на различные нарушения. Из полиции он уже уволен.