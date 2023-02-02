В Екатеринбурге произошло массовое ДТП. Фото, видео

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На улице Вильгельма де Геннина столкнулись пять автомобилей Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«В Академическом столкнулись „паровозиком“ пять автомобилей. Авария произошла примерно в 21:00», — рассказал читатель URA.RU.

Массовое ДТП произошло на улице Вильгельма де Геннина вечером 2 февраля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «На данный момент водители в ГИБДД не обращались», — добавили в пресс-службе ведомства.

Фото:

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В Академическом районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «В Академическом столкнулись „паровозиком“ пять автомобилей. Авария произошла примерно в 21:00», — рассказал читатель URA.RU. Массовое ДТП произошло на улице Вильгельма де Геннина вечером 2 февраля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «На данный момент водители в ГИБДД не обращались», — добавили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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