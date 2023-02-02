На улице Вильгельма де Геннина столкнулись пять автомобилей
В Академическом районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.
«В Академическом столкнулись „паровозиком“ пять автомобилей. Авария произошла примерно в 21:00», — рассказал читатель URA.RU.
Массовое ДТП произошло на улице Вильгельма де Геннина вечером 2 февраля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «На данный момент водители в ГИБДД не обращались», — добавили в пресс-службе ведомства.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.