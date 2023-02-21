Скончался генеральный директор Свердловскавтодора Владимир Тюменцев

22 февраля 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Мужчина возглавил компанию летом 2016 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скончался генеральный директор Свердловскавтодора Владимир Тюменцев. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Сегодня умер Владимир Тюменцев. Дата похорон будет известна позже», — сказал собеседник агентства. Мужчина возглавил компанию летом 2016 года. Основными видами деятельности компании является: выполнение подрядных работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений, производство и реализация асфальтобетонных смесей и проектно-изыскательские работы.

Скончался генеральный директор Свердловскавтодора Владимир Тюменцев. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Сегодня умер Владимир Тюменцев. Дата похорон будет известна позже», — сказал собеседник агентства. Мужчина возглавил компанию летом 2016 года. Основными видами деятельности компании является: выполнение подрядных работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений, производство и реализация асфальтобетонных смесей и проектно-изыскательские работы.