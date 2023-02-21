21 февраля 2023

Скончался генеральный директор Свердловскавтодора Владимир Тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, свердловскавтодор
Мужчина возглавил компанию летом 2016 года Фото:

Скончался генеральный директор Свердловскавтодора Владимир Тюменцев. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Сегодня умер Владимир Тюменцев. Дата похорон будет известна позже», — сказал собеседник агентства.

Мужчина возглавил компанию летом 2016 года. Основными видами деятельности компании является: выполнение подрядных работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений, производство и реализация асфальтобетонных смесей и проектно-изыскательские работы.

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Скончался генеральный директор Свердловскавтодора Владимир Тюменцев. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Сегодня умер Владимир Тюменцев. Дата похорон будет известна позже», — сказал собеседник агентства. Мужчина возглавил компанию летом 2016 года. Основными видами деятельности компании является: выполнение подрядных работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений, производство и реализация асфальтобетонных смесей и проектно-изыскательские работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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