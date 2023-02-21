Мужчина возглавил компанию летом 2016 года
Скончался генеральный директор Свердловскавтодора Владимир Тюменцев. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Сегодня умер Владимир Тюменцев. Дата похорон будет известна позже», — сказал собеседник агентства.
Мужчина возглавил компанию летом 2016 года. Основными видами деятельности компании является: выполнение подрядных работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений, производство и реализация асфальтобетонных смесей и проектно-изыскательские работы.
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