Военный из США поставил Байдена на место после ультиматума Путину

Военный из США: Россия завершит спецоперацию вопреки словам Байдена

22 февраля 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Слова Байдена о конфликте на Украине — ложны, заявил Ноктис Дрейвен Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия в любом случае одержит победу на украинском поле боя. Об этом заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, в ответ на слова президента США Джо Байдена, который сказал, что конфликт на Украине закончится после того, как Россия выведет свои войска. «Россия победит и с этим ничего не поделаешь. Распространяйте свою пропаганду и ложь, в конце концов Россия заберет Украину. Неважно, нравится вам это или нет, вы не можете это остановить», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. Он комментировал слова Байдена о том, что России следует вывести свои войска для завершения конфликта на Украине. В ноябре Байден заявил, что конфликт на Украине будет завершен только после того, как армия России покинет зону спецоперации. Спустя время Байден заверил, что конфликт на Украине продлится еще не один год. Он также отметил, что весенние наступление Украины на позиции России будет сложным. Власти России отмечали, что западная помощь Украине не помешает РФ достигнуть целей спецоперации.

Россия в любом случае одержит победу на украинском поле боя. Об этом заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, в ответ на слова президента США Джо Байдена, который сказал, что конфликт на Украине закончится после того, как Россия выведет свои войска. «Россия победит и с этим ничего не поделаешь. Распространяйте свою пропаганду и ложь, в конце концов Россия заберет Украину. Неважно, нравится вам это или нет, вы не можете это остановить», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. Он комментировал слова Байдена о том, что России следует вывести свои войска для завершения конфликта на Украине. В ноябре Байден заявил, что конфликт на Украине будет завершен только после того, как армия России покинет зону спецоперации. Спустя время Байден заверил, что конфликт на Украине продлится еще не один год. Он также отметил, что весенние наступление Украины на позиции России будет сложным. Власти России отмечали, что западная помощь Украине не помешает РФ достигнуть целей спецоперации.