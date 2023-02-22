Добровольцы СВО получили право бесплатного проезда

23 февраля 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получили право бесплатно ездить на ж/д, воздушном, водном и автотранспорте. Соответствующий приказ замминистра обороны России опубликован на портале правовой информации. «Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом (приложение к настоящему приказу)», — указано в документе . Право предоставляется добровольцам, которые выполняют задачи ВС РФ, а также в вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, операциях за пределами России. Исходя из документа, бесплатно доехать можно до места нахождения добровольческого формирования, к месту лечения, реабилитации или медицинского освидетельствования, а также к месту проживания. Кроме того, в приказе приведен порядок возмещения транспортных расходов. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО). По словам президента РФ Владимира Путина, она начата для того, чтобы защитить мирное население Донбасса от геноцида. Он неоднократно подчеркивал, что основные задачи СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получили право бесплатно ездить на ж/д, воздушном, водном и автотранспорте. Соответствующий приказ замминистра обороны России опубликован на портале правовой информации. «Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом (приложение к настоящему приказу)», — указано в документе. Право предоставляется добровольцам, которые выполняют задачи ВС РФ, а также в вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, операциях за пределами России. Исходя из документа, бесплатно доехать можно до места нахождения добровольческого формирования, к месту лечения, реабилитации или медицинского освидетельствования, а также к месту проживания. Кроме того, в приказе приведен порядок возмещения транспортных расходов. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО). По словам президента РФ Владимира Путина, она начата для того, чтобы защитить мирное население Донбасса от геноцида. Он неоднократно подчеркивал, что основные задачи СВО — демилитаризация и денацификация Украины.