Суд не стал банкротить челябинского экс-губернатора Дубровского

Иск о банкротстве Бориса Дубровского был подан с нарушениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области оставил без движения заявление ПО «Монтажник», требующего признать банкротом экс-губернатора Бориса Дубровского. Как указано в документах суда, иск был подан с нарушениями.

«Оставить заявление акционерного общества «ПО «Монтажник» без движения. Предложить заявителю в срок не позднее 22 марта 2023 года представить в суд доказательства уплаты госпошлины в сумме 5 700 рублей, а также документы, подтверждающие внесение на депозитный счет арбитражного суда средств на выплату вознаграждения финансового управляющего в размере 25 тысяч рублей», — говорится в решении суда.

Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году, когда глава семьи руководил регионом. Фирма строила конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске, было освоено несколько миллиардов рублей областного бюджета. Сейчас стройка заморожена. Экс-директор фирмы Алексей Павлюк осужден за мошенничество и невыплату зарплаты. В сентябре 2020 года «Монтажник» объявлен банкротом.

Конкурсный управляющий Елена Соломка добилась признания незаконной сделки, согласно которой с 13 декабря 2019 года по 03 июня 2020 со счетов «Монтажника» на счета Бориса Дубровского было перечислено свыше 37 млн рублей. Суд постановил, чтобы экс-губернатор вернул деньги компании, но средства Дубровский требование не исполнил. Из-за этого долга теперь бывшего главу региона требуют признать банкротом.

В общем кредиторы взыскивают с «Монтажника» около 2 млрд рублей. Из них порядка 1 млрд с самого экс-губернатора и его сына Александра Дубровского. Дубровский-младший уже признан банкротом, Дубровский-старший находится за рубежом.