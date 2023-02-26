Французский политик увидел провал политики ЕС в юбилейном пакете санкций

26 февраля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Политика санкций является неработоспособной, уверен Флориан Филиппо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз признал провал своей политики, когда ввел десять пакетов санкций против России менее чем за год. Об этом сказал лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Это само по себе признание провала. Если вам нужны десять пакетов санкций, принятых менее чем за год, это свидетельствует о неработоспособности [такой политики]. ЕС никогда не задает себе вопрос, не является ли это путем в неправильном направлении», — сказал Филиппо. Его слова передает ТАСС. По его словам, ограничения бесполезны, так как не приводят к миру, но увеличивают бедность. Он напомнил, что санкции негативно влияют на промышленность и сельское хозяйство, а также провоцируют рост цен. Филиппо призвал искать путь к диалогу и обсуждать мирный план, так как сейчас вместо поиска решения стороны идут к третьей мировой войне. Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России, ограничения подготовили к годовщине спецоперации на Украине. Под ограничения попали «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк», а также физлица.

Евросоюз признал провал своей политики, когда ввел десять пакетов санкций против России менее чем за год. Об этом сказал лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Это само по себе признание провала. Если вам нужны десять пакетов санкций, принятых менее чем за год, это свидетельствует о неработоспособности [такой политики]. ЕС никогда не задает себе вопрос, не является ли это путем в неправильном направлении», — сказал Филиппо. Его слова передает ТАСС. По его словам, ограничения бесполезны, так как не приводят к миру, но увеличивают бедность. Он напомнил, что санкции негативно влияют на промышленность и сельское хозяйство, а также провоцируют рост цен. Филиппо призвал искать путь к диалогу и обсуждать мирный план, так как сейчас вместо поиска решения стороны идут к третьей мировой войне. Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России, ограничения подготовили к годовщине спецоперации на Украине. Под ограничения попали «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк», а также физлица.