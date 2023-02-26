Французский политик увидел провал политики ЕС в юбилейном пакете санкций

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Заседание городской думы. Курган, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию, депутат
Политика санкций является неработоспособной, уверен Флориан Филиппо Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз признал провал своей политики, когда ввел десять пакетов санкций против России менее чем за год. Об этом сказал лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Это само по себе признание провала. Если вам нужны десять пакетов санкций, принятых менее чем за год, это свидетельствует о неработоспособности [такой политики]. ЕС никогда не задает себе вопрос, не является ли это путем в неправильном направлении», — сказал Филиппо. Его слова передает ТАСС.

По его словам, ограничения бесполезны, так как не приводят к миру, но увеличивают бедность. Он напомнил, что санкции негативно влияют на промышленность и сельское хозяйство, а также провоцируют рост цен. Филиппо призвал искать путь к диалогу и обсуждать мирный план, так как сейчас вместо поиска решения стороны идут к третьей мировой войне.

Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России, ограничения подготовили к годовщине спецоперации на Украине. Под ограничения попали «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк», а также физлица.

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Евросоюз признал провал своей политики, когда ввел десять пакетов санкций против России менее чем за год. Об этом сказал лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Это само по себе признание провала. Если вам нужны десять пакетов санкций, принятых менее чем за год, это свидетельствует о неработоспособности [такой политики]. ЕС никогда не задает себе вопрос, не является ли это путем в неправильном направлении», — сказал Филиппо. Его слова передает ТАСС. По его словам, ограничения бесполезны, так как не приводят к миру, но увеличивают бедность. Он напомнил, что санкции негативно влияют на промышленность и сельское хозяйство, а также провоцируют рост цен. Филиппо призвал искать путь к диалогу и обсуждать мирный план, так как сейчас вместо поиска решения стороны идут к третьей мировой войне. Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России, ограничения подготовили к годовщине спецоперации на Украине. Под ограничения попали «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк», а также физлица.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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