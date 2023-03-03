Детей погибших военных вывезут в лагеря Екатеринбурга на реабилитацию

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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, отряд, кровать, летний лагерь, детский лагерь, палата, летние каникулы, спальня, загородный лагерь, оздоровительный лагерь
Для детей в лагерях создадут специальные группы Фото:

Для детей военных, погибших в зоне спецоперации РФ на Украине, организуют отдельные смены в оздоровительных лагерях — с тренингами от психотерапевтов и психологов. Об этом на встрече с вдовами военных заявил мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

Супруга военного, погибшего летом 2022-го, рассказала мэру о психологических проблемах у нее и сына. «Внутри остается непроработанное, невысказанное, это потом выливается в истерики, как у него осенью было: „Не хочу в школу, хочу увидеть папу“. Было бы прекрасно, чтобы организовали поездку в санаторий для детишек, чтобы с ними поработали психологи», — предложила женщина. Некоторые другие присутствовавшие ее поддержали.

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«Знаете, мы как раз набираем детей на детские оздоровительные смены. Может, мы специализированные [смены] какие-то сделаем, с психологами? Отличное предложение, давайте сделаем. Это точно в наших полномочиях», — согласился Орлов.

Еще на встрече он пообещал переформатировать работу своего волонтерского центра «Мы рядом» (прежде занимался в основном проблемами семей мобилизованных) и центра защиты прав потребителей. Теперь его юристы будут оказывать бесплатную поддержку близким военных.

Также среди озвученных общих жалоб — бардак в базах военкоматов и воинских частей, из-за которого возникают проблемы с выплатами и предоставлением льгот. Орлов пообещал разобраться и в этом. Кроме того, он гарантировал, что помогут вдове, борющейся с онкологией, получить нормальную медпомощь и заявил, что посодействует достойному погребению «кремлевца», тело которого не выдают семье.

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Для детей военных, погибших в зоне спецоперации РФ на Украине, организуют отдельные смены в оздоровительных лагерях — с тренингами от психотерапевтов и психологов. Об этом на встрече с вдовами военных заявил мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. Супруга военного, погибшего летом 2022-го, рассказала мэру о психологических проблемах у нее и сына. «Внутри остается непроработанное, невысказанное, это потом выливается в истерики, как у него осенью было: „Не хочу в школу, хочу увидеть папу“. Было бы прекрасно, чтобы организовали поездку в санаторий для детишек, чтобы с ними поработали психологи», — предложила женщина. Некоторые другие присутствовавшие ее поддержали. «Знаете, мы как раз набираем детей на детские оздоровительные смены. Может, мы специализированные [смены] какие-то сделаем, с психологами? Отличное предложение, давайте сделаем. Это точно в наших полномочиях», — согласился Орлов. Еще на встрече он пообещал переформатировать работу своего волонтерского центра «Мы рядом» (прежде занимался в основном проблемами семей мобилизованных) и центра защиты прав потребителей. Теперь его юристы будут оказывать бесплатную поддержку близким военных. Также среди озвученных общих жалоб — бардак в базах военкоматов и воинских частей, из-за которого возникают проблемы с выплатами и предоставлением льгот. Орлов пообещал разобраться и в этом. Кроме того, он гарантировал, что помогут вдове, борющейся с онкологией, получить нормальную медпомощь и заявил, что посодействует достойному погребению «кремлевца», тело которого не выдают семье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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