Детей погибших военных вывезут в лагеря Екатеринбурга на реабилитацию

Для детей в лагерях создадут специальные группы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для детей военных, погибших в зоне спецоперации РФ на Украине, организуют отдельные смены в оздоровительных лагерях — с тренингами от психотерапевтов и психологов. Об этом на встрече с вдовами военных заявил мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

Супруга военного, погибшего летом 2022-го, рассказала мэру о психологических проблемах у нее и сына. «Внутри остается непроработанное, невысказанное, это потом выливается в истерики, как у него осенью было: „Не хочу в школу, хочу увидеть папу“. Было бы прекрасно, чтобы организовали поездку в санаторий для детишек, чтобы с ними поработали психологи», — предложила женщина. Некоторые другие присутствовавшие ее поддержали.

«Знаете, мы как раз набираем детей на детские оздоровительные смены. Может, мы специализированные [смены] какие-то сделаем, с психологами? Отличное предложение, давайте сделаем. Это точно в наших полномочиях», — согласился Орлов.

Еще на встрече он пообещал переформатировать работу своего волонтерского центра «Мы рядом» (прежде занимался в основном проблемами семей мобилизованных) и центра защиты прав потребителей. Теперь его юристы будут оказывать бесплатную поддержку близким военных.

Также среди озвученных общих жалоб — бардак в базах военкоматов и воинских частей, из-за которого возникают проблемы с выплатами и предоставлением льгот. Орлов пообещал разобраться и в этом. Кроме того, он гарантировал, что помогут вдове, борющейся с онкологией, получить нормальную медпомощь и заявил, что посодействует достойному погребению «кремлевца», тело которого не выдают семье.