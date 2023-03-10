Сайты были недоступны в период с 10:23 до 10:50 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сайты правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга подверглись хакерской атаке. Крупнейший хостинг-провайдер Урала NetAngels подтвердил факт дестабилизации работы сайтов.

«Сегодня наблюдается масштабная DDoS-атака как на наши ресурсы, так и на ресурсы многих пользователей. Примерно с 10:23 до 10:50 фиксировали трудности с доступом к нашему сайту, личному кабинету и почте», — заявили представители NetAngels. По их словам, в настоящее время сервисы работают штатно, но атаки продолжаются.

К моменту публикации работу хостинга восстановили. Сейчас сайты вернулись к прежнему виду.

В 2022 году Уральский федеральный округ подвергся масштабной DDoS-атаке. Хакеры совершили почти 100 тысяч атак, большая часть из них шла с IP-адресов, зарегистрированных в США и Украине.