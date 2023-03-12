Спасатели посоветовали пермякам использовать наждачную бумагу во время гололедицы

13 марта 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Пожилым пермякам рекомендовано во время передвижения по городу использовать трость с резиновым наконечником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермякам во время гололедицы следует использовать наждачную бумагу. Ею можно натереть подошву обуви, что снизит риск получения травм на улице. Такие рекомендации опубликованы на странице МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте». «Спасатели напоминают, как действовать во время гололеда и гололедицы для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту. Можете натереть подошвы песком или наждачной бумагой», — сказано в рекомендациях. Кроме того, спасатели посоветовали передвигаться по скользкому тротуару осторожно, не торопясь. Пожилым пермякам следует во время передвижения использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. В Пермском крае с прошлой недели установилась плюсовая температура, а 13 марта оказался побит суточный температурный рекорд. Потепление привело к обильному таянию снега и образованию гололеда на тротуарах.

Пермякам во время гололедицы следует использовать наждачную бумагу. Ею можно натереть подошву обуви, что снизит риск получения травм на улице. Такие рекомендации опубликованы на странице МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте». «Спасатели напоминают, как действовать во время гололеда и гололедицы для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту. Можете натереть подошвы песком или наждачной бумагой», — сказано в рекомендациях. Кроме того, спасатели посоветовали передвигаться по скользкому тротуару осторожно, не торопясь. Пожилым пермякам следует во время передвижения использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. В Пермском крае с прошлой недели установилась плюсовая температура, а 13 марта оказался побит суточный температурный рекорд. Потепление привело к обильному таянию снега и образованию гололеда на тротуарах.