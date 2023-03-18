Муфтии России пообещали ад глумившимся над Кораном украинским военным

18 марта 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Мусульман оскорбило глумление солдат ВСУ над Кораном, следует из слов Исмаила Бердиева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Для украинских военных, которые глумились над Кораном, «уготован ад». Об этом заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев, передавая слова муфтиев России. «От имени всех муфтиятов Северного Кавказа, от имени мусульман могу сказать, что эти шайтаны натравливают людей друг на друга, сеют откровенный раздор между мусульманами и христианами», — заявил Исмаил Бердиев в разговоре с РИА Новости, комментируя глумление над Кораном украинскими военными. Он отметил, что солдатам ВСУ, которые причастны к инциденту, «уготован ад» на земле и на том свете. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в 10 миллионов рублей за поимку бойца ВСУ, который сжег Коран. За уничтожение солдата он предложил 5 миллионов, передает телеканал «Царьград».

Для украинских военных, которые глумились над Кораном, «уготован ад». Об этом заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев, передавая слова муфтиев России. «От имени всех муфтиятов Северного Кавказа, от имени мусульман могу сказать, что эти шайтаны натравливают людей друг на друга, сеют откровенный раздор между мусульманами и христианами», — заявил Исмаил Бердиев в разговоре с РИА Новости, комментируя глумление над Кораном украинскими военными. Он отметил, что солдатам ВСУ, которые причастны к инциденту, «уготован ад» на земле и на том свете. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в 10 миллионов рублей за поимку бойца ВСУ, который сжег Коран. За уничтожение солдата он предложил 5 миллионов, передает телеканал «Царьград».