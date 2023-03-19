Путин поручил разобраться в жалобах жителей Мариуполя

19 марта 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Путин приехал в Мариуполь 19 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители города Мариуполь во время визита. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформлением российского гражданства и оформлением российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Путин приехал в Мариуполь с рабочим визитом 19 марта, передает Nation News. Он оценил работы по восстановлению городской инфрастуктуры. Глава России отметил, что «дороги более-менее отремонтировали», также он осмотрел восстановленный сквер. Президент также пообщался с жителями города. СМИ передают, что он зашел к одному из жильцов домой.

Президент России Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители города Мариуполь во время визита. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформлением российского гражданства и оформлением российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Путин приехал в Мариуполь с рабочим визитом 19 марта, передает Nation News. Он оценил работы по восстановлению городской инфрастуктуры. Глава России отметил, что «дороги более-менее отремонтировали», также он осмотрел восстановленный сквер. Президент также пообщался с жителями города. СМИ передают, что он зашел к одному из жильцов домой.