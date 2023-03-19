Екатеринбуржцам озвучили новую дату вылета в Сочи

Рейс SU-1787 авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга в Сочи вылетит 21 марта в 3:50. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
«Рейс SU-1787 по маршруту Екатеринбург — Сочи состоится 21 марта в 3:50», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Ранее рейсы были многократно задержаны из-за плохих метеоусловий в Сочи.
Кроме этого рейс SU-1786 в обратном направлении из Сочи в Екатеринбург планируется 20 марта. Вылет самолета из города-курорта в столицу Свердловской области будет в 21:00.
Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово два дня подряд массово задерживали рейсы в Сочи и в Москву. К делу подключилась Уральская транспортная прокуратура, организовав проверку из-за массовых задержек рейсов.
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