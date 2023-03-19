19 марта 2023
18 марта 2023

Екатеринбуржцам озвучили новую дату вылета в Сочи

Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Сочи вылетит утром 21 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Перелет Кольцово-Шереметьево, терминал
Пассажиры «Аэрофлота» смогут улететь из Екатеринбурга в Сочи утром 21 марта Фото:

Рейс SU-1787 авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга в Сочи вылетит 21 марта в 3:50. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Рейс SU-1787 по маршруту Екатеринбург — Сочи состоится 21 марта в 3:50», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Ранее рейсы были многократно задержаны из-за плохих метеоусловий в Сочи.

Кроме этого рейс SU-1786 в обратном направлении из Сочи в Екатеринбург планируется 20 марта. Вылет самолета из города-курорта в столицу Свердловской области будет в 21:00.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово два дня подряд массово задерживали рейсы в Сочи и в Москву. К делу подключилась Уральская транспортная прокуратура, организовав проверку из-за массовых задержек рейсов.

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Рейс SU-1787 авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга в Сочи вылетит 21 марта в 3:50. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота». «Рейс SU-1787 по маршруту Екатеринбург — Сочи состоится 21 марта в 3:50», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Ранее рейсы были многократно задержаны из-за плохих метеоусловий в Сочи. Кроме этого рейс SU-1786 в обратном направлении из Сочи в Екатеринбург планируется 20 марта. Вылет самолета из города-курорта в столицу Свердловской области будет в 21:00. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово два дня подряд массово задерживали рейсы в Сочи и в Москву. К делу подключилась Уральская транспортная прокуратура, организовав проверку из-за массовых задержек рейсов.
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