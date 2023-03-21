В Перми из-за коммунальной аварии затопило ТРК «Горный Хрусталь»

В Перми по причине коммунальной аварии оказались частично затоплены помещения торгово-развлекательного центра «Горный Хрусталь». Все запланированные мероприятия отменены на время устранения последствий ЧП, сообщается в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте».
«В ночь с 21 на 22 марта в ТРК „Горный Хрусталь“ произошел прорыв трубы отопления, произошло частичное затопление третьего и второго этажей. Часть здания, в том числе концертный зал, закрыты до выходных. Все мероприятия отменены. Собственниками проводятся работы по устранению последствий», — говорится в сообщении.
В 2010 году здание ТРК «Горный Хрусталь» прошло реконструкцию. Тогда усилили конструкции, пристроили торговые площади, смонтировали инженерные системы. Помещения арендуют торговые сети DNS и «Перекресток». Здание ТРК выставлено на продажу. Собственник просит за него 391,8 млн рублей.
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