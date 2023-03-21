21 марта 2023

В Перми из-за коммунальной аварии затопило ТРК «Горный Хрусталь»

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Клипарт. Екатеринбург, аварийная служба
Мероприятия в ТРК отменены на время устранения последствий коммунальной аварии Фото:

В Перми по причине коммунальной аварии оказались частично затоплены помещения торгово-развлекательного центра «Горный Хрусталь». Все запланированные мероприятия отменены на время устранения последствий ЧП, сообщается в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте».

«В ночь с 21 на 22 марта в ТРК „Горный Хрусталь“ произошел прорыв трубы отопления, произошло частичное затопление третьего и второго этажей. Часть здания, в том числе концертный зал, закрыты до выходных. Все мероприятия отменены. Собственниками проводятся работы по устранению последствий», — говорится в сообщении.

В 2010 году здание ТРК «Горный Хрусталь» прошло реконструкцию. Тогда усилили конструкции, пристроили торговые площади, смонтировали инженерные системы. Помещения арендуют торговые сети DNS и «Перекресток». Здание ТРК выставлено на продажу. Собственник просит за него 391,8 млн рублей.

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В Перми по причине коммунальной аварии оказались частично затоплены помещения торгово-развлекательного центра «Горный Хрусталь». Все запланированные мероприятия отменены на время устранения последствий ЧП, сообщается в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте». «В ночь с 21 на 22 марта в ТРК „Горный Хрусталь“ произошел прорыв трубы отопления, произошло частичное затопление третьего и второго этажей. Часть здания, в том числе концертный зал, закрыты до выходных. Все мероприятия отменены. Собственниками проводятся работы по устранению последствий», — говорится в сообщении. В 2010 году здание ТРК «Горный Хрусталь» прошло реконструкцию. Тогда усилили конструкции, пристроили торговые площади, смонтировали инженерные системы. Помещения арендуют торговые сети DNS и «Перекресток». Здание ТРК выставлено на продажу. Собственник просит за него 391,8 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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