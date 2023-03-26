Машину певицы Наталии Власовой расстреляли в Москве

26 марта 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Машину Наталии Власовой обстреляли в Москве Фото: Антон Денисов/РИА Новости Автомобиль российской певицы Наталии Власовой обстреляли в Москве. Об этом рассказал PR-менеджер Власовой Андрей Карпов «Наталия сразу же обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия», — рассказал Андрей Карпов, его цитирует РЕН ТВ. Он уточнил, что в настоящий момент выясняется личность стрелявшего, а также его цели. Наталия Власова — российская актриса, певица и композитор. Известна как исполнительница хита «Я у твоих ног».

Автомобиль российской певицы Наталии Власовой обстреляли в Москве. Об этом рассказал PR-менеджер Власовой Андрей Карпов «Наталия сразу же обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия», — рассказал Андрей Карпов, его цитирует РЕН ТВ. Он уточнил, что в настоящий момент выясняется личность стрелявшего, а также его цели. Наталия Власова — российская актриса, певица и композитор. Известна как исполнительница хита «Я у твоих ног».