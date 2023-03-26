Машину певицы Наталии Власовой расстреляли в Москве

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Машину Наталии Власовой обстреляли в Москве Фото:

Автомобиль российской певицы Наталии Власовой обстреляли в Москве. Об этом рассказал PR-менеджер Власовой Андрей Карпов

«Наталия сразу же обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия», — рассказал Андрей Карпов, его цитирует РЕН ТВ. Он уточнил, что в настоящий момент выясняется личность стрелявшего, а также его цели.

Наталия Власова — российская актриса, певица и композитор. Известна как исполнительница хита «Я у твоих ног».

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Автомобиль российской певицы Наталии Власовой обстреляли в Москве. Об этом рассказал PR-менеджер Власовой Андрей Карпов «Наталия сразу же обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия», — рассказал Андрей Карпов, его цитирует РЕН ТВ. Он уточнил, что в настоящий момент выясняется личность стрелявшего, а также его цели. Наталия Власова — российская актриса, певица и композитор. Известна как исполнительница хита «Я у твоих ног».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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