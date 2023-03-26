Машину певицы Наталии Власовой расстреляли в Москве

Машину Наталии Власовой обстреляли в Москве
Автомобиль российской певицы Наталии Власовой обстреляли в Москве. Об этом рассказал PR-менеджер Власовой Андрей Карпов
«Наталия сразу же обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия», — рассказал Андрей Карпов, его цитирует РЕН ТВ. Он уточнил, что в настоящий момент выясняется личность стрелявшего, а также его цели.
Наталия Власова — российская актриса, певица и композитор. Известна как исполнительница хита «Я у твоих ног».
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