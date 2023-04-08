МЧС: в Челябинской области потушили несколько серьезных пожаров за последние три дня

В весеннюю сухую погоду достаточно искры для возникновения ландшафтного пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области сотрудники МЧС потушили несколько серьезных пожаров за последние три дня. Об этом сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников дознания были установлены виновники этих возгораний. Так, установлено виновное лицо, нарушение правил пожарной безопасности которым привело к серьезному ландшафтному пожару в Трубном Сосновского муниципального района. Материалы переданы в полицию», — сообщила пресс-служба ведомства.

Еще один нарушитель, сжигающий мусор на своем участке, стал виновником пожара, спалившего два соседских дома в Мирном Чебаркульского муниципального района. Виновнику пожара грозит уголовная ответственность.

Также сотрудниками МЧС при патрулировании в Чебаркульском районе был обнаружен гражданин, сжигавший остатки древесины после вырубки, что стало причиной лесного пожара. Работниками лесничества решается вопрос о его привлечении его к ответственности и возмещении ущерба.

Ранее в Челябинской области за сутки потушили двадцать ландшафтных пожаров. Сотрудники МЧС предупреждают об особом риске возникновения возгораний на природе в сухую и ветренную весеннюю погоду.