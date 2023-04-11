Организаторы фестиваля «Ночь музыки» определились с площадками в Екатеринбурге

Екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки» займет площадки для выступления в центре города

Организаторы фестиваля еще не огласили полный список учасстников Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фестиваль «Уральская ночь музыки» пройдет на центральных площадках Екатеринбурга, где ценители смогут послушать джаз, классическую музыку, рок и патриотические песни. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«В Историческом сквере у капсулы времени выступят молодежные хэдлайнеры, около Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ будет звучать рок-н-ролл, а у ККТ „Космос“ — рок», — сообщили в ДИПе. Кроме этих, организаторы фестиваля займут другие центральные площадки.

Классическая музыка, по задумке создателей фестиваля, будет звучать на площади 1905 года. Народные армянские и грузинские песни екатеринбуржцы смогут послушать рядом с Главпочтамтом. Коллективы, выступающие в джазовом стиле, сыграют для горожан рядом с «Синара Центром». В саду на улице Вайнера расположатся музыкальные коллективы, играющие на волынках и барабанах. Около мемориала «Черный тюльпан» горожане смогут послушать патриотические песни.

Фестиваль пройдет 23 июня. Всего организаторы планируют занять 128 площадок, 40 из которых будут на открытом воздухе.