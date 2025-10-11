Бывший президент Сирии Башар Асад, проживающий в Москве после свержения, нашел новое увлечение — онлайн-игры. По данным источников, 60-летний политик регулярно проводит время за компьютерными играми в своем подмосковном доме и апартаментах в «Москва-Сити».
Увлечение Асада видеоиграми не является новым. Еще в 2016 году он подтверждал, что в свободное время играет в компьютерные игры, называя «Космические захватчики» от Atari одной из последних пройденных им игр, передает информацию Die Zeit.
Источники сообщают, что Асад часто бывает в загородном доме в Подмосковье, а также посещает торговый центр на первом этаже башни «Москва-Сити», где расположены его апартаменты. Семье свергнутого президента принадлежит около 20 квартир в левой башне делового центра.
Башар Асад был свергнут в результате масштабного военного переворота в Сирии в 2023 году, когда коалиция оппозиционных сил при поддержке западных стран взяла под контроль Дамаск. После падения режима Асад тайно покинул страну при содействии российских военных. По данным источников, семья Асада перевела значительные финансовые активы за границу еще до падения режима, что позволило им приобрести недвижимость в «Москва-Сити».
Башар Асад оказался в России после того, как в декабре 2024 года в его организме были обнаружены следы яда, и он прошел лечение в московской больнице после попытки отравления. Вскоре до этого сирийская оппозиция захватила Дамаск, и Асад покинул страну, а суд Дамаска вынес заочный ордер на его арест. С тех пор бывший президент проживает в России, избегая публичности.
