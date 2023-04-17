Пермячка не выплатила 430 тысяч рублей алиментов своим детям

Женщина не платила алименты в течение года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Краснокамска (Пермский край) в течение года не платила своим детям алименты. В итоге у матери накопился долг в размере 432 тысячи рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Виновная в течение 2022 года, зная, что в отношении нее имеется исполнительное производство, возбужденное на основании решения суда о выплате алиментов, предназначенных для содержания своих несовершеннолетних детей, умышленно не исполняла данную обязанность. Общая задолженность составила свыше 432 тысяч рублей», — говорится на сайте.

В отношении пермячке возбудили уголовное дело по факту неоднократной неуплаты средств на содержание детей. Краснокамский суд приговорил женщину к 10 месяцам исправительных работ. Также из зарплаты пермячки будет удерживаться 5% зарплаты.