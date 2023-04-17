Пермячка не выплатила 430 тысяч рублей алиментов своим детям

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Женщина не платила алименты в течение года Фото:

Жительница Краснокамска (Пермский край) в течение года не платила своим детям алименты. В итоге у матери накопился долг в размере 432 тысячи рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Виновная в течение 2022 года, зная, что в отношении нее имеется исполнительное производство, возбужденное на основании решения суда о выплате алиментов, предназначенных для содержания своих несовершеннолетних детей, умышленно не исполняла данную обязанность. Общая задолженность составила свыше 432 тысяч рублей», — говорится на сайте.

В отношении пермячке возбудили уголовное дело по факту неоднократной неуплаты средств на содержание детей. Краснокамский суд приговорил женщину к 10 месяцам исправительных работ. Также из зарплаты пермячки будет удерживаться 5% зарплаты.

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Жительница Краснокамска (Пермский край) в течение года не платила своим детям алименты. В итоге у матери накопился долг в размере 432 тысячи рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Виновная в течение 2022 года, зная, что в отношении нее имеется исполнительное производство, возбужденное на основании решения суда о выплате алиментов, предназначенных для содержания своих несовершеннолетних детей, умышленно не исполняла данную обязанность. Общая задолженность составила свыше 432 тысяч рублей», — говорится на сайте. В отношении пермячке возбудили уголовное дело по факту неоднократной неуплаты средств на содержание детей. Краснокамский суд приговорил женщину к 10 месяцам исправительных работ. Также из зарплаты пермячки будет удерживаться 5% зарплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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