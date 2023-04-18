Суд оштрафовал свердловского мэра за игнорирование обращений

Мэр Артемовского Константин Трофимов оштрафован на пять тысяч рублей за то, что вовремя не ответил на запрос дирекции по тепловодоснабжению филиала «Российской железной дороги». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Мировой судья судебного участка № 1 Артемовского судебного района оштрафовал главу муниципального образования на пять тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Поводом стало то, что Трофимов не успел за 30 дней предоставить данные о собственниках дома, которые получают воду и отопление.
Чиновник ответил на обращение с опозданием почти в месяц. Дирекция РЖД обратилась в прокуратуру, которая передала материалы в суд.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.