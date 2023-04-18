18 апреля 2023

Суд оштрафовал свердловского мэра за игнорирование обращений

Мэр Артемовского оштрафован на пять тысяч рублей за игнорирование обращения
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Александру Орехову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, приговор, дело, судья, суд
Суд оштрафовал Константина Трофимова на пять тысяч рублей Фото:

Мэр Артемовского Константин Трофимов оштрафован на пять тысяч рублей за то, что вовремя не ответил на запрос дирекции по тепловодоснабжению филиала «Российской железной дороги». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Мировой судья судебного участка № 1 Артемовского судебного района оштрафовал главу муниципального образования на пять тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Поводом стало то, что Трофимов не успел за 30 дней предоставить данные о собственниках дома, которые получают воду и отопление.

Чиновник ответил на обращение с опозданием почти в месяц. Дирекция РЖД обратилась в прокуратуру, которая передала материалы в суд.

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Мэр Артемовского Константин Трофимов оштрафован на пять тысяч рублей за то, что вовремя не ответил на запрос дирекции по тепловодоснабжению филиала «Российской железной дороги». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Мировой судья судебного участка № 1 Артемовского судебного района оштрафовал главу муниципального образования на пять тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Поводом стало то, что Трофимов не успел за 30 дней предоставить данные о собственниках дома, которые получают воду и отопление. Чиновник ответил на обращение с опозданием почти в месяц. Дирекция РЖД обратилась в прокуратуру, которая передала материалы в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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