Бастрыкин взял на контроль проблемы новых челябинских микрорайонов

Жители микрорайонов «Западный» и «Вишневая горка» пожаловались Александру Бастрыкину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водоснабжением жилых комплексов в пригороде Челябинска в Сосновском районе. Как сообщили 17 апреля в пресс-службе СКР, поводом для этого стали жалобы жителей.

«В социальных сетях опубликовано обращение жителей поселка Западного Сосновского района Челябинской области к руководству СК России. Граждане сообщают, что якобы строительство нового жилого микрорайона привело к аварийной ситуации. У людей отсутствует вода и они вынужденных пользоваться привозной», — заявили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Челябинской области. Следственные органы СК России по области по данному факту инициировали проверку.

Жители поселков «Западный» и «Вишневая горка» в пригороде Челябинска 8 и 9 апреля на 40 часов остались без водоснабжения из-за аварии. Резервные сети подключить не удалось, так как они не обслуживаются. В прошедшие выходные жители новых микрорайонов вновь остались без воды, после чего пожаловались Бастрыкину.

После инцидента с водой губернатор области Алексей Текслер на аппаратном совещании с главами назвал происходящую ситуацию «бардаком». И попросил обратить внимание на работу диспетчерских, эксплуатационных служб компании «ЮжУралВодоканал». Также глава региона дал сигнал остальным главам обращать внимание на то, что происходит у них в хозяйстве.