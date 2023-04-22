МВД включило в экзамен на водительские права вопросы про электросамокаты

В теоретический экзамен на получение водительских прав в России включены вопросы о правилах использования электросамокатов. Корректировки внесены в курс в связи с изменениями в Правилах дорожного движения, которые начали действовать 1 марта.
«Корректировки затрагивают вопросы правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 („Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца“) и другие», — приводит ТАСС информацию пресс-центра МВД России. Уточняется, что к средствам индивидуальной мобильности относятся и электросамокаты.
В марте 2022 года электросамокаты приравняли к транспортному средству. Для них действуют такие же правила, как при езде на велосипеде. Так, скорость электосамоката не должна превышать 25 километров в час. На них нельзя ездить по магистралям.
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