Лавров объяснил решение Израиля покинуть заседание СБ ООН

Делегация Израиля покинула заседание Совбеза ООН под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, так как мероприятие не было антиизраильским. Так Лавров объяснил уход посла Израиля в ООН Гилада Эрдана.
«Действо не было антиизраильским. Заседание проводилось на основе пункта повестки дня Совета безопасности, который на этой повестке дня стоит десятилетия, и палестинский вопрос — это самый застарелый вопрос, не решаемый совершенно никак и никем», — сообщил он журналистам. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Лавров подчеркнул, что план встречи дипломатов обсуждался заранее, и никто не был против того, чтобы 25 апреля обсудить ближневосточные проблемы, включая проблему Палестины.
В понедельник, 24 апреля, Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, под его председательством состоится заседание СБ ООН. Оно намечено на 25 апреля. Будет обсуждаться тема ближневосточного урегулирования. Делегация Израиля приняла решение покинуть заседание Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, пишет Газета.ру. Израильский постпред Гилад Эрдан зачитал имена погибших в прошлом году, зажег поминальную свечу и вышел из зала.
Делегация Израиля покинула заседание Совбеза ООН под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, так как мероприятие не было антиизраильским. Так Лавров объяснил уход посла Израиля в ООН Гилада Эрдана. «Действо не было антиизраильским. Заседание проводилось на основе пункта повестки дня Совета безопасности, который на этой повестке дня стоит десятилетия, и палестинский вопрос — это самый застарелый вопрос, не решаемый совершенно никак и никем», — сообщил он журналистам. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Лавров подчеркнул, что план встречи дипломатов обсуждался заранее, и никто не был против того, чтобы 25 апреля обсудить ближневосточные проблемы, включая проблему Палестины. В понедельник, 24 апреля, Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, под его председательством состоится заседание СБ ООН. Оно намечено на 25 апреля. Будет обсуждаться тема ближневосточного урегулирования. Делегация Израиля приняла решение покинуть заседание Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, пишет Газета.ру. Израильский постпред Гилад Эрдан зачитал имена погибших в прошлом году, зажег поминальную свечу и вышел из зала.