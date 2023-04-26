Экс-советник Кучмы Соскин: разведчики всех стран считают, что Киев не готов к наступлению

27 апреля 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Из-за нехватки оружия и бойцов Украина не готова к наступлению, заявил Соскин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины не готовы к наступлению из-за нехватки вооружения, солдат и ракет, бьющих на расстояние 150 километров. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, отмечая, что такого мнения придерживаются разведчики всех стран. «Все разведки говорят, что Украина не готова к наступлению. Все понимают, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тысяч человек, это порядка 25 бригад. Здесь надо хотя бы минимум 200 танков, где-то 300-400 БМП, БТР, HIMARS, артиллерии, снарядов. Также необходимы ракеты, бьющие на 150 километров», — заявил Соскин в видео, опубликованном на личном YouTube-канале. Ранее политолог Богдан Безпалько предположил, каким будет весеннее наступление ВСУ. По его словам, для атаки на всей линии фронта у Киева нет ресурсов, поэтому бойцы нанесут концентрированный удар в двух-трех точках, еще в двух-трех точках будут отвлекающие удары. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что начало наступления ВСУ можно ожидать после 2 мая. По его словам, к этому времени дожди на Украине должны прекратиться, даст благоприятные условия для наступления украинских войск.

Вооруженные силы Украины не готовы к наступлению из-за нехватки вооружения, солдат и ракет, бьющих на расстояние 150 километров. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, отмечая, что такого мнения придерживаются разведчики всех стран. «Все разведки говорят, что Украина не готова к наступлению. Все понимают, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тысяч человек, это порядка 25 бригад. Здесь надо хотя бы минимум 200 танков, где-то 300-400 БМП, БТР, HIMARS, артиллерии, снарядов. Также необходимы ракеты, бьющие на 150 километров», — заявил Соскин в видео, опубликованном на личном YouTube-канале. Ранее политолог Богдан Безпалько предположил, каким будет весеннее наступление ВСУ. По его словам, для атаки на всей линии фронта у Киева нет ресурсов, поэтому бойцы нанесут концентрированный удар в двух-трех точках, еще в двух-трех точках будут отвлекающие удары. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что начало наступления ВСУ можно ожидать после 2 мая. По его словам, к этому времени дожди на Украине должны прекратиться, даст благоприятные условия для наступления украинских войск.