Политолог Безпалько предположил, каким будет весеннее наступление ВСУ

Политолог Безпалько: ВСУ весной смогут нанести удар лишь в нескольких точках

31 марта 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Российским войскам удастся отразить атаки благодаря достаточным ресурсам, считает Безпалько Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предполагаемое весеннее наступление ВСУ сможет быть направлено лишь на две-три точки. Вероятно, это произойдет на южном направлении и станет последней попыткой Украины перехватить инициативу в конфликте с Россией. Об этом заявил политолог Богдан Безпалько, подчеркнув, что российским войскам удастся отразить атаки благодаря достаточным ресурсам. «Для атаки на всей линии фронта у Киева нет ресурсов, поэтому нанесут концентрированный удар в двух-трех точках, еще в двух-трех точках будут отвлекающие удары. Тут важно, чтобы наша разведка смогла распознать планы украинского командования», — передают слова политолога «Известия». По его словам, однако, российская армия обладает достаточными ресурсами для купирования атаки и удержания линии фронта. Безпалько считает, что западная техника не окажет особого влияния на исход боев, так как для этого необходима поддержка с воздуха. На данный момент за российской авиацией сохраняется значительное преимущество. Ранее британский журналист Марк Беннеттс писал, что США активно агитируют ВСУ начать наступление на Крым. В данном наступлении могут принять участие и силы НАТО, сообщили авторы издания Asia Times. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина с усмешкой приняла планы президента Украины Владимира Зеленского по поводу возврата Крыма. По ее мнению, такие планы приведут к началу третьей мировой войны. При этом военный аналитик Александр Михайлов считает, что США хотят создать видимость готовности Украины к завоеванию Крыма и Донбасса для того, чтобы страны Европы продолжали накачивать Киев оружием. По его мнению, Украина не сможет военным путем захватить Крым и Донбасс из-за нехватки техники и бойцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предполагаемое весеннее наступление ВСУ сможет быть направлено лишь на две-три точки. Вероятно, это произойдет на южном направлении и станет последней попыткой Украины перехватить инициативу в конфликте с Россией. Об этом заявил политолог Богдан Безпалько, подчеркнув, что российским войскам удастся отразить атаки благодаря достаточным ресурсам. «Для атаки на всей линии фронта у Киева нет ресурсов, поэтому нанесут концентрированный удар в двух-трех точках, еще в двух-трех точках будут отвлекающие удары. Тут важно, чтобы наша разведка смогла распознать планы украинского командования», — передают слова политолога «Известия». По его словам, однако, российская армия обладает достаточными ресурсами для купирования атаки и удержания линии фронта. Безпалько считает, что западная техника не окажет особого влияния на исход боев, так как для этого необходима поддержка с воздуха. На данный момент за российской авиацией сохраняется значительное преимущество. Ранее британский журналист Марк Беннеттс писал, что США активно агитируют ВСУ начать наступление на Крым. В данном наступлении могут принять участие и силы НАТО, сообщили авторы издания Asia Times. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина с усмешкой приняла планы президента Украины Владимира Зеленского по поводу возврата Крыма. По ее мнению, такие планы приведут к началу третьей мировой войны. При этом военный аналитик Александр Михайлов считает, что США хотят создать видимость готовности Украины к завоеванию Крыма и Донбасса для того, чтобы страны Европы продолжали накачивать Киев оружием. По его мнению, Украина не сможет военным путем захватить Крым и Донбасс из-за нехватки техники и бойцов.