Супруга челябинского губернатора побывала на спектакле про материнские чувства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирина Текслер на предпремьерном показе фильма «Портной из Бруклина». Магнитогорск, текслер ирина
Ирина Текслер побывала на постановке «Мама» в театре «Манекен» Фото:

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер побывала на спектакле «Мама» в театре «Манекен». Об этом 28 апреля она написала в социальных сетях.

«Побывала на постановке Игоря Брасова в театре „Манекен“. Спектакль „Мама“ поставлен по пьесе трилогии Флориана Зеллера „Папа. Мама. Сын“. Попала на постановку с Ириной Смирновой в главной роли, которая чудесно прожила роль и передала весь спектр беспощадных материнских чувств», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

Первая леди региона отметила, что режиссер назвал спектакль трагикомедией, но для нее это оказалась очень личная женская драма. Постановка позволяет пересмотреть жизнь.

По словам Текслер, актриса Ирина Смирнова (в белом) точно передала переживания главной героини
По словам Текслер, актриса Ирина Смирнова (в белом) точно передала переживания главной героини
Фото:
Текслер призналась, что постановка оказалась очень личной
Текслер призналась, что постановка оказалась очень личной
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер побывала на спектакле «Мама» в театре «Манекен». Об этом 28 апреля она написала в социальных сетях. «Побывала на постановке Игоря Брасова в театре „Манекен“. Спектакль „Мама“ поставлен по пьесе трилогии Флориана Зеллера „Папа. Мама. Сын“. Попала на постановку с Ириной Смирновой в главной роли, которая чудесно прожила роль и передала весь спектр беспощадных материнских чувств», — сообщила Текслер в своем telegram-канале. Первая леди региона отметила, что режиссер назвал спектакль трагикомедией, но для нее это оказалась очень личная женская драма. Постановка позволяет пересмотреть жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...