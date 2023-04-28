Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер побывала на спектакле «Мама» в театре «Манекен». Об этом 28 апреля она написала в социальных сетях.
«Побывала на постановке Игоря Брасова в театре „Манекен“. Спектакль „Мама“ поставлен по пьесе трилогии Флориана Зеллера „Папа. Мама. Сын“. Попала на постановку с Ириной Смирновой в главной роли, которая чудесно прожила роль и передала весь спектр беспощадных материнских чувств», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.
Первая леди региона отметила, что режиссер назвал спектакль трагикомедией, но для нее это оказалась очень личная женская драма. Постановка позволяет пересмотреть жизнь.
По словам Текслер, актриса Ирина Смирнова (в белом) точно передала переживания главной героини
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
Текслер призналась, что постановка оказалась очень личной
Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер побывала на спектакле «Мама» в театре «Манекен». Об этом 28 апреля она написала в социальных сетях. «Побывала на постановке Игоря Брасова в театре „Манекен“. Спектакль „Мама“ поставлен по пьесе трилогии Флориана Зеллера „Папа. Мама. Сын“. Попала на постановку с Ириной Смирновой в главной роли, которая чудесно прожила роль и передала весь спектр беспощадных материнских чувств», — сообщила Текслер в своем telegram-канале. Первая леди региона отметила, что режиссер назвал спектакль трагикомедией, но для нее это оказалась очень личная женская драма. Постановка позволяет пересмотреть жизнь.