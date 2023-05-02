Власти Екатеринбурга не разрешили строить гостиницу на Эльмаше

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По планам компании, на ул. Баумана, 33, должна была появиться пятиэтажная гостиница
По планам компании, на ул. Баумана, 33, должна была появиться пятиэтажная гостиница

Мэрия Екатеринбурга отказала компании «Бигранд» в строительстве гостиницы на Эльмаше. Постановление об отказе мэрия города опубликовала на своем сайте.

Компания «Бигранд» планировала строительство пятиэтажной гостиницы на улице Баумана, 33. В ходе общественных обсуждений жители уральской столицы высказались против застройки. Причиной отказа стало несоблюдение градостроительного законодательства. Речь идет об обеспечении комплексного и устойчивого развития территории Эльмаша.

Согласно открытым данным, строительная компания «БиГранД» выступает как заказчик и как генеральный подрядчик при строительстве и реконструкции зданий и сооружений жилого, коммерческого и промышленного назначения. По поручению правительства Свердловской области, в рамках программы поддержки обманутых дольщиков, компания построила и ввела в эксплуатацию многоквартирный 16-ти этажный жилой дом на ул. Сыромолотова, 34 и жилой комплекс переменной этажности на пр. Космонавтов, 32.

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Мэрия Екатеринбурга отказала компании «Бигранд» в строительстве гостиницы на Эльмаше. Постановление об отказе мэрия города опубликовала на своем сайте. Компания «Бигранд» планировала строительство пятиэтажной гостиницы на улице Баумана, 33. В ходе общественных обсуждений жители уральской столицы высказались против застройки. Причиной отказа стало несоблюдение градостроительного законодательства. Речь идет об обеспечении комплексного и устойчивого развития территории Эльмаша. Согласно открытым данным, строительная компания «БиГранД» выступает как заказчик и как генеральный подрядчик при строительстве и реконструкции зданий и сооружений жилого, коммерческого и промышленного назначения. По поручению правительства Свердловской области, в рамках программы поддержки обманутых дольщиков, компания построила и ввела в эксплуатацию многоквартирный 16-ти этажный жилой дом на ул. Сыромолотова, 34 и жилой комплекс переменной этажности на пр. Космонавтов, 32.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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