Власти Екатеринбурга не разрешили строить гостиницу на Эльмаше

Мэрия Екатеринбурга отказала компании «Бигранд» в строительстве гостиницы на Эльмаше. Постановление об отказе мэрия города опубликовала на своем сайте.
Компания «Бигранд» планировала строительство пятиэтажной гостиницы на улице Баумана, 33. В ходе общественных обсуждений жители уральской столицы высказались против застройки. Причиной отказа стало несоблюдение градостроительного законодательства. Речь идет об обеспечении комплексного и устойчивого развития территории Эльмаша.
Согласно открытым данным, строительная компания «БиГранД» выступает как заказчик и как генеральный подрядчик при строительстве и реконструкции зданий и сооружений жилого, коммерческого и промышленного назначения. По поручению правительства Свердловской области, в рамках программы поддержки обманутых дольщиков, компания построила и ввела в эксплуатацию многоквартирный 16-ти этажный жилой дом на ул. Сыромолотова, 34 и жилой комплекс переменной этажности на пр. Космонавтов, 32.
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