SHOT: оренбургский бизнесмен попался с 20 килограммами наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка Транспорт большого города. Челябинск, уаз, грузовик, автофургон, профи
В своем УАЗе Томин спрятал 20 килограмм мефедрона и гашиша Фото:

Возле города Кашира Московской области задержали предпринимателя из Оренбурга Андрея Томина, в чьей машине обнаружили порядка 20 килограмм наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

По данным канала, Андрей Томин занимается торговлей продуктами. В Подмосковье сотрудники ДПС остановили грузовой УАЗ бизнесмена во время рейда. При досмотре сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине спрятанные 10 килограмм мефедрона и столько же гашиша.

Уточняется, что мужчина сразу же был задержан. В отношении Томина возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков.

Агентство URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области за подтверждением и дополнительной информацией. Ответ ожидается.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле города Кашира Московской области задержали предпринимателя из Оренбурга Андрея Томина, в чьей машине обнаружили порядка 20 килограмм наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По данным канала, Андрей Томин занимается торговлей продуктами. В Подмосковье сотрудники ДПС остановили грузовой УАЗ бизнесмена во время рейда. При досмотре сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине спрятанные 10 килограмм мефедрона и столько же гашиша. Уточняется, что мужчина сразу же был задержан. В отношении Томина возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков. Агентство URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области за подтверждением и дополнительной информацией. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...