SHOT: оренбургский бизнесмен попался с 20 килограммами наркотиков

Возле города Кашира Московской области задержали предпринимателя из Оренбурга Андрея Томина, в чьей машине обнаружили порядка 20 килограмм наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
По данным канала, Андрей Томин занимается торговлей продуктами. В Подмосковье сотрудники ДПС остановили грузовой УАЗ бизнесмена во время рейда. При досмотре сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине спрятанные 10 килограмм мефедрона и столько же гашиша.
Уточняется, что мужчина сразу же был задержан. В отношении Томина возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков.
Агентство URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области за подтверждением и дополнительной информацией. Ответ ожидается.
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