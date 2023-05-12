Свердловский пиарщик, оскорбивший Татарского, попытался выйти из-за решетки

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков оставлен в СИЗО по делу об оправдании терроризма
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Судебное заседание по Ширшикову. Екатеринбург , ширшиков ярослав
Ярослав Ширшиков был отправлен в СИЗО 19 апреля Фото:

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, отправленный в СИЗО по делу об оправдании терроризма, просил выпустить его на свободу и получил отказ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Пиарщик стал фигурантом уголовное дело после слов о погибшем во время теракта военкоре Владлене Татарском.

«Суд оставил без удовлетворения жалобу Ширшикова на избрание меры пресечения. Он просил освобождения из-за решетки, но останется в СИЗО до 17 июня», — сообщил корреспондент.

Ширшикова отправили в СИЗО 19 апреля. За день до этого к нему в квартиру пришли силовики, которые заподозрили пиарщика в оправдании терроризма. Причиной стала запись Ширшикова в социальных сетях, где он грубо высказывался о гибели Владлена Татарского. Военкор находился в кафе на своем творческом вечере, когда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой.

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Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, отправленный в СИЗО по делу об оправдании терроризма, просил выпустить его на свободу и получил отказ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Пиарщик стал фигурантом уголовное дело после слов о погибшем во время теракта военкоре Владлене Татарском. «Суд оставил без удовлетворения жалобу Ширшикова на избрание меры пресечения. Он просил освобождения из-за решетки, но останется в СИЗО до 17 июня», — сообщил корреспондент. Ширшикова отправили в СИЗО 19 апреля. За день до этого к нему в квартиру пришли силовики, которые заподозрили пиарщика в оправдании терроризма. Причиной стала запись Ширшикова в социальных сетях, где он грубо высказывался о гибели Владлена Татарского. Военкор находился в кафе на своем творческом вечере, когда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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