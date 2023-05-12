12 мая 2023

Свердловские делегаты отправились на чемпионат мира по боксу в Узбекистан. Фото

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Турнир по профессиональному боксу Ратиборец в Нижнем Тагиле, бой, бокс, бивол дмитрий, поединок, берридж роберт
Федерация бокса IBA допустила к участию российских спортсменов Фото:

Представители Свердловской области отправились на чемпионат мира по боксу в Ташкент. В составе делегации находятся генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников и член наблюдательного совета Свердловской федерации бокса Михаил Кайгородов.

«Прямо сейчас в Узбекистане проходит чемпионат мира по боксу, организатором которой выступает IBA. Это одна из немногих федераций, которая допустила российских спортсменов до международных турниров под государственным флагом нашей страны», — рассказали URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК.

Ранее URA.RU сообщало об уральских боксерах, которые обменялись опытом с китайскими коллегами в Шанхае. Член наблюдательного совета Свердловской федерации бокса и гендиректор Академии единоборств РМК Евгений Звездников пригласил китайскую делегацию посетить Академию РМК с ответным визитом.

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Представители Свердловской области отправились на чемпионат мира по боксу в Ташкент. В составе делегации находятся генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников и член наблюдательного совета Свердловской федерации бокса Михаил Кайгородов. «Прямо сейчас в Узбекистане проходит чемпионат мира по боксу, организатором которой выступает IBA. Это одна из немногих федераций, которая допустила российских спортсменов до международных турниров под государственным флагом нашей страны», — рассказали URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК. Ранее URA.RU сообщало об уральских боксерах, которые обменялись опытом с китайскими коллегами в Шанхае. Член наблюдательного совета Свердловской федерации бокса и гендиректор Академии единоборств РМК Евгений Звездников пригласил китайскую делегацию посетить Академию РМК с ответным визитом.
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