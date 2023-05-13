Мэр Нижнего Тагила поздравил женщину-ветерана с юбилеем. Фото

14 мая 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев поздравил со 100-летием ветерана ВОВ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Наилю Ошевскую. Об этом он сообщил в соцсетях. «Поздравил со 100-летним юбилеем тагильчанку Наилю Рахматулловну Ошевскую. Она ветеран Великой Отечественной войны. Долгих лет жизни, спасибо за победу!» — написал мэр в соцсети «ВКонтакте». Пинаев пояснил, что Ошевская отправилась добровольцем на фронт в 1942-м году. Она была командиром отделения воздушной разведки. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем жительницу села Порошино (Свердловская область) Раису Степанову. Он отправил ей открытку. Фото: страница Владислава Пинаева в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Владислава Пинаева в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Владислава Пинаева в соцсети «ВКонтакте»

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Наилю Ошевскую. Об этом он сообщил в соцсетях. «Поздравил со 100-летним юбилеем тагильчанку Наилю Рахматулловну Ошевскую. Она ветеран Великой Отечественной войны. Долгих лет жизни, спасибо за победу!» — написал мэр в соцсети «ВКонтакте». Пинаев пояснил, что Ошевская отправилась добровольцем на фронт в 1942-м году. Она была командиром отделения воздушной разведки. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем жительницу села Порошино (Свердловская область) Раису Степанову. Он отправил ей открытку.