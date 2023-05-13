13 мая 2023

Мэр Нижнего Тагила поздравил женщину-ветерана с юбилеем. Фото

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Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Владислав Пинаев поздравил со 100-летием ветерана ВОВ Фото:

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Наилю Ошевскую. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Поздравил со 100-летним юбилеем тагильчанку Наилю Рахматулловну Ошевскую. Она ветеран Великой Отечественной войны. Долгих лет жизни, спасибо за победу!» — написал мэр в соцсети «ВКонтакте».

Пинаев пояснил, что Ошевская отправилась добровольцем на фронт в 1942-м году. Она была командиром отделения воздушной разведки.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем жительницу села Порошино (Свердловская область) Раису Степанову. Он отправил ей открытку.

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Наилю Ошевскую. Об этом он сообщил в соцсетях. «Поздравил со 100-летним юбилеем тагильчанку Наилю Рахматулловну Ошевскую. Она ветеран Великой Отечественной войны. Долгих лет жизни, спасибо за победу!» — написал мэр в соцсети «ВКонтакте». Пинаев пояснил, что Ошевская отправилась добровольцем на фронт в 1942-м году. Она была командиром отделения воздушной разведки. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем жительницу села Порошино (Свердловская область) Раису Степанову. Он отправил ей открытку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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