Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Наилю Ошевскую. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Поздравил со 100-летним юбилеем тагильчанку Наилю Рахматулловну Ошевскую. Она ветеран Великой Отечественной войны. Долгих лет жизни, спасибо за победу!» — написал мэр в соцсети «ВКонтакте».
Пинаев пояснил, что Ошевская отправилась добровольцем на фронт в 1942-м году. Она была командиром отделения воздушной разведки.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем жительницу села Порошино (Свердловская область) Раису Степанову. Он отправил ей открытку.
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