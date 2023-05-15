Российские войска сбили два военных вертолета ВСУ в ДНР

15 мая 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

ВКС РФ уничтожили два украинских вертолета в ДНР Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили два украинских военных вертолета Ми-24 и Ми-8 в небе над Донецкой народной республикой. Об этом сообщает Минобороны России.

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили два украинских военных вертолета Ми-24 и Ми-8 в небе над Донецкой народной республикой. Об этом сообщает Минобороны России.