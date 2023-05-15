Российские войска сбили два военных вертолета ВСУ в ДНР

ВКС РФ уничтожили два украинских вертолета в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили два украинских военных вертолета Ми-24 и Ми-8 в небе над Донецкой народной республикой. Об этом сообщает Минобороны России.
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