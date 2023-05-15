Российские войска сбили два военных вертолета ВСУ в ДНР

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ВКС РФ уничтожили два украинских вертолета в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили два украинских военных вертолета Ми-24 и Ми-8 в небе над Донецкой народной республикой. Об этом сообщает Минобороны России.

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Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили два украинских военных вертолета Ми-24 и Ми-8 в небе над Донецкой народной республикой. Об этом сообщает Минобороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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