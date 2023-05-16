В Екатеринбурге нашли превышение опасных веществ в воздухе

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Превышение опасных веществ нашли на улицах Опалихинская, Высоцкого, Роднитовая и Мичурина Фото:

В Екатеринбурге за прошедшие сутки выявили превышение передельно допустимой концентрации вредных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Ропотрбенадзора Свердловской области.

«Выявлено превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации взвешенных частиц. Наибольшее количество превышений взвешенных частиц выявлено в пробах с улиц Опалихинская и Высоцкого», — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в пробах, взятых на улице Мичурина, специалисты нашли превышение уровня диметилбензола и этилбензола. Также на улице Родонитовая был превышен уровень диоксида азота в 1,3 раза и взвешенных частиц в 1,7 раза.

Ранее URA.RU сообщало, что 15 мая в пробах воздуха, взятых на улицах Опалихинская, Высоцкого, Мичурина, Кузнецова, Родонитовая в Екатеринбурге выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ. Кроме этого опасные вещества нашли в поселках Молодежный и Ключевск в Березовском городском округе.

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В Екатеринбурге за прошедшие сутки выявили превышение передельно допустимой концентрации вредных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Ропотрбенадзора Свердловской области. «Выявлено превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации взвешенных частиц. Наибольшее количество превышений взвешенных частиц выявлено в пробах с улиц Опалихинская и Высоцкого», — сообщили в пресс-службе ведомства. При этом в пробах, взятых на улице Мичурина, специалисты нашли превышение уровня диметилбензола и этилбензола. Также на улице Родонитовая был превышен уровень диоксида азота в 1,3 раза и взвешенных частиц в 1,7 раза. Ранее URA.RU сообщало, что 15 мая в пробах воздуха, взятых на улицах Опалихинская, Высоцкого, Мичурина, Кузнецова, Родонитовая в Екатеринбурге выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ. Кроме этого опасные вещества нашли в поселках Молодежный и Ключевск в Березовском городском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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