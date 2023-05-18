Суд отказался приобщать к делу Ройзмана* характеристику Аллы Пугачевой

18 мая 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Пугачева заявила, что Ройзман прямолинеен, но из-за этого не заслуживает тюрьмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рекомендательное письмо от певицы Аллы Пугачевой, которое она подготовила для заседания по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Суд сообщил, что обращение Пугачевой не является процессуальным документом, и не стал изучать его. Письмо вернули Ройзману», — сообщил корреспондент. Сегодня в Екатеринбурге проходит финальное заседание по делу Ройзмана. Его обвиняют по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. URA.RU ведет прямую трансляцию из зала суда, где стало известно, что Пугачева стала одной из тех людей, кто написал положительную характеристику в отношении экс-мэра Екатеринбурга. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.

Рекомендательное письмо от певицы Аллы Пугачевой, которое она подготовила для заседания по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Суд сообщил, что обращение Пугачевой не является процессуальным документом, и не стал изучать его. Письмо вернули Ройзману», — сообщил корреспондент. Сегодня в Екатеринбурге проходит финальное заседание по делу Ройзмана. Его обвиняют по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. URA.RU ведет прямую трансляцию из зала суда, где стало известно, что Пугачева стала одной из тех людей, кто написал положительную характеристику в отношении экс-мэра Екатеринбурга. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.