Вандалы изуродовали иномарки в екатеринбургском квартале миллионеров

Во дворе екатеринбургского элитного дома «Адмирал» (Белинского, 61) неизвестные вандалы вырезали зеркала у нескольких автомобилей. Об этом сообщили читатели URA.RU. Они предположили, что в городе орудует банда по заказу частных автосервисов.
«Ночью неизвестные вырезали зеркала у автомобилей, припаркованных возле дома № 61 на Белинского. Пострадали престижные машины типа Audi, BMW, Lexus, Mercedes. Днем ранее так пострадали иномарки на Воеводина, 4. Есть подозрение, что в городе орудует шайка, которую наняли владельцы частных автосервисов», — рассказал один из жителей «Адмирала».
Он и другие обитатели элитного района, который в Екатеринбурге называют «кварталом миллионеров», уверены, что срезанные зеркала — дело рук банды, действующей по заказу частных автосервисов. «У официальных дилеров поменять запчасти стоит в разы дороже, да и деталей сейчас нет. А в частных конторах это сделать легче. Украденные зеркала могут оказаться на так называемых развалах или в доморощенных автосервисах и попасть оттуда к своим же владельцам», — предположил автомобилист.
За комментарием URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, а также в пресс-службу ГАИ. На момент публикации ответ не был получен.
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