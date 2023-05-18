18 мая 2023

Вандалы изуродовали иномарки в екатеринбургском квартале миллионеров

Неизвестные вырезали зеркала у машин возле элитного дома в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салон «Мерседес-Бенц» в УралАвтоХаус. Екатеринбург, мерседес бенц, mercedes-benz, купе, gls
Вандалы снимают детали как правило с элитных и дорогих машин Фото:

Во дворе екатеринбургского элитного дома «Адмирал» (Белинского, 61) неизвестные вандалы вырезали зеркала у нескольких автомобилей. Об этом сообщили читатели URA.RU. Они предположили, что в городе орудует банда по заказу частных автосервисов.

«Ночью неизвестные вырезали зеркала у автомобилей, припаркованных возле дома № 61 на Белинского. Пострадали престижные машины типа Audi, BMW, Lexus, Mercedes. Днем ранее так пострадали иномарки на Воеводина, 4. Есть подозрение, что в городе орудует шайка, которую наняли владельцы частных автосервисов», — рассказал один из жителей «Адмирала».

Он и другие обитатели элитного района, который в Екатеринбурге называют «кварталом миллионеров», уверены, что срезанные зеркала — дело рук банды, действующей по заказу частных автосервисов. «У официальных дилеров поменять запчасти стоит в разы дороже, да и деталей сейчас нет. А в частных конторах это сделать легче. Украденные зеркала могут оказаться на так называемых развалах или в доморощенных автосервисах и попасть оттуда к своим же владельцам», — предположил автомобилист.

За комментарием URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, а также в пресс-службу ГАИ. На момент публикации ответ не был получен.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во дворе екатеринбургского элитного дома «Адмирал» (Белинского, 61) неизвестные вандалы вырезали зеркала у нескольких автомобилей. Об этом сообщили читатели URA.RU. Они предположили, что в городе орудует банда по заказу частных автосервисов. «Ночью неизвестные вырезали зеркала у автомобилей, припаркованных возле дома № 61 на Белинского. Пострадали престижные машины типа Audi, BMW, Lexus, Mercedes. Днем ранее так пострадали иномарки на Воеводина, 4. Есть подозрение, что в городе орудует шайка, которую наняли владельцы частных автосервисов», — рассказал один из жителей «Адмирала». Он и другие обитатели элитного района, который в Екатеринбурге называют «кварталом миллионеров», уверены, что срезанные зеркала — дело рук банды, действующей по заказу частных автосервисов. «У официальных дилеров поменять запчасти стоит в разы дороже, да и деталей сейчас нет. А в частных конторах это сделать легче. Украденные зеркала могут оказаться на так называемых развалах или в доморощенных автосервисах и попасть оттуда к своим же владельцам», — предположил автомобилист. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, а также в пресс-службу ГАИ. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...