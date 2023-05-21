В свердловском городе перекроют дорогу из-за ремонта теплосети

В Новоуральске ограничат движение на переулке Первомайский до 1 июня

22 мая 2023 в 01:59 Размер текста - 17 +

Движение на переулке Первомайский будет ограничено до 1 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) с 9 утра 22 мая перекроют переулок Первомайский из-за ремонта тепловой сети. Ограничения в движении будут действовать до 1 июня, рассказал мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев. «Прошу отнестись с пониманием. В связи с проведением ремонтных работ участка тепловой сети на переулке Первомайский (от улицы Победы до улицы Первомайская) с 22 мая с 09:00 и до конца месяца будет ограничено движение транспорта», — написал Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Из-за ограничений в районе перекрытий изменится движение автобусов. В частности, при движении в Южный район это коснется маршрутов №2 и №76, при движении на улице Промышленная изменятся маршруты автобусов №11, №23 и №12, а также движение маршрута №3 в сторону 15-го микрорайона.

В Новоуральске (Свердловская область) с 9 утра 22 мая перекроют переулок Первомайский из-за ремонта тепловой сети. Ограничения в движении будут действовать до 1 июня, рассказал мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев. «Прошу отнестись с пониманием. В связи с проведением ремонтных работ участка тепловой сети на переулке Первомайский (от улицы Победы до улицы Первомайская) с 22 мая с 09:00 и до конца месяца будет ограничено движение транспорта», — написал Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Из-за ограничений в районе перекрытий изменится движение автобусов. В частности, при движении в Южный район это коснется маршрутов №2 и №76, при движении на улице Промышленная изменятся маршруты автобусов №11, №23 и №12, а также движение маршрута №3 в сторону 15-го микрорайона.