21 мая 2023

В свердловском городе перекроют дорогу из-за ремонта теплосети

В Новоуральске ограничат движение на переулке Первомайский до 1 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, ремонт теплосетей
Движение на переулке Первомайский будет ограничено до 1 июня Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) с 9 утра 22 мая перекроют переулок Первомайский из-за ремонта тепловой сети. Ограничения в движении будут действовать до 1 июня, рассказал мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев.

«Прошу отнестись с пониманием. В связи с проведением ремонтных работ участка тепловой сети на переулке Первомайский (от улицы Победы до улицы Первомайская) с 22 мая с 09:00 и до конца месяца будет ограничено движение транспорта», — написал Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из-за ограничений в районе перекрытий изменится движение автобусов. В частности, при движении в Южный район это коснется маршрутов №2 и №76, при движении на улице Промышленная изменятся маршруты автобусов №11, №23 и №12, а также движение маршрута №3 в сторону 15-го микрорайона.

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В Новоуральске (Свердловская область) с 9 утра 22 мая перекроют переулок Первомайский из-за ремонта тепловой сети. Ограничения в движении будут действовать до 1 июня, рассказал мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев. «Прошу отнестись с пониманием. В связи с проведением ремонтных работ участка тепловой сети на переулке Первомайский (от улицы Победы до улицы Первомайская) с 22 мая с 09:00 и до конца месяца будет ограничено движение транспорта», — написал Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Из-за ограничений в районе перекрытий изменится движение автобусов. В частности, при движении в Южный район это коснется маршрутов №2 и №76, при движении на улице Промышленная изменятся маршруты автобусов №11, №23 и №12, а также движение маршрута №3 в сторону 15-го микрорайона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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