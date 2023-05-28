Экс-советник Кучмы Соскин заявил о гражданской войне на Украине из-за массовой мобилизации

Из-за массовой мобилизации мужчин на Украине идет скрытая гражданская война. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Внутри украинского народа гражданский конфликт, гражданская война, потому что мужчинам из концлагеря имени Зеленского не дают выбора. Это происходит из-за президента США Джо Байдена и руководства Евросоюза», —
Ранее Соскин заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не появляется в медийном пространстве из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эксперт предположил, что Залужный мог затихнуть после интервью, в котором он восхитился главой российского Генштаба Валерием Герасимовым.
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