ФСБ задержала организаторов нарколаборатории, снабжавших запрещенными веществами свердловчан и жителей соседних регионов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Свердловской области пресекли деятельность крупного преступного сообщества, организовавшего поставки наркотиков в другие регионы. Наркоторговцы организовали три лаборатории, где производили мефедрон, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«В результате оперативных мероприятий вблизи городов Первоуральск, Невьянск и села Шайдуриха оперативниками регионального ФСБ ликвидирована сеть лабораторий, производивших наркотическое средство „мефедрон“. Задержано пять человек, занимавшихся производством наркотического средства, и пять наркокурьеров, которые его сбывали», — рассказали в управлении.

Всего из оборота изъяли 22 килограмма наркотиков, прекурсоры и химические реактивы объемом более 1000 литров. Из этого в дальнейшем можно было бы сделать еще порядка 20 кг мефедрона. Также силовики изъяли лабораторное оборудование и упаковку.

По итогу мероприятий возбуждено пять уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 15 лет до 20 лет.