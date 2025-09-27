Минюст США потребовал данные поездок прокурора, которая вела дело против Трампа

Минюст США требует предоставить записи историй поездок прокурора Фани Т. Уиллис, которая вела дело против президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы. Об этом сообщили в иностранных СМИ.
«Министерство юстиции выдало повестку с требованием предоставить записи, связанные с историей поездок Фани Т. Уиллис, окружного прокурора Джорджии, которая обвинила президента Трампа в масштабном деле о вмешательстве в выборы», — указано в материале New York Times. Отмечается, что масштаб расследования не известен.
Ранее в сторону России поступали обвинения в ее вмешательстве в выборы в 2016 году, когда победил Трамп. Генпрокурор США Пэм Бонди подписала распоряжение о предоставлении доказательств предполагаемого заговора по связыванию победы Трампа со вмешательством РФ.
Специальный прокурор Роберт Мюллер в течение более чем двух лет не выявил никакой причастности к существованию сговора. Сама Российская сторона неоднократно опровергала обвинения в свою сторону.
