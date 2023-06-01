В Магнитогорске скончался пятилетний мальчик, сбитый на пешеходном переходе

После ДТП ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) скончался пятилетний мальчик, которого 30 мая на пешеходном переходе сбил автомобиль. Об этом сообщили знакомые семьи ребенка в соцсетях.

«Остановилось в 16:20 сердце малыша, которого на пешеходном переходе сбила машина. Просим придать огласке этот ужасный случай», — написала пользователь Марина Борисова в паблике «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла около восьми вечера 30 мая в районе улицы Труда, 61. По информации отдела ГИБДД Магнитогорска, водитель автомобиля DFM H30 Cross 1982 года рождения сбил ребенка, который на велосипеде пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик был в сопровождении матери. После ДТП ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.