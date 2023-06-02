В Минздраве РФ объяснили рост заболеваемости сифилисом

Главный венеролог Потекаев: рост заболеваемости сифилисом связан с возвращением мигрантов

Рост заражений сифилисом связан с мигрантами, отметил Николай Потекаев. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам 2022 года в России выросло число инфицированных сифилисом. Рост заражений, в частности, связан с увеличением миграционных потоков в Россию. Об этом заявил внештатный специалист Минздрава РФ по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.

«В 2021—2022 годах, по мере нивелирования медико-экономических последствий COVID-19, вновь значительно увеличилось число миграционных потоков в Россию, а также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны», — заявил РБК Николай Потекаев. По его словам, рост заражений связан с увеличением миграционных потоков. Однако он отметил, что, по сравнению с 2000 годом, в России в 8,6 раза уменьшилось количество заразившихся.

Среди других причин роста заражений сифилисом Потекаев выделяет антиковидные ограничения во время пандемии. По его словам, в это время люди реже обращались за медицинской помощью. В 2022 году было меньше число заражений сифилисом, чем в 2019-м, дополнил Потекаев.

Касательно данных за 2023 год Потекаев выделил главный критерий. Он отметил, что сравнивать данные за январь текущего года с аналогичным периодом предыдущего стоит только при условии правильной интерпретации данных с учетом медико-экономических последствий COVID-19, в том числе и увеличения миграционных потоков в Россию.

Сифилис передается половым путем, реже — бытовым. У человека, больным сифилисом, появляются гнойные высыпания на коже и головные боли. В последней стадии заражения у пациента может развиться опухоль головного мозга.