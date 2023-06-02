Мэр Екатеринбурга назвал дату, когда начнут реконструкцию летнего парка «Уралмаш»

Летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге реконструируют в 2024 году

02 июня 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Парк «Уралмаш» преобразиться лишь в следующем году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге все же реконструируют, несмотря на то, что городу не удалось набрать необходимое количество голосов, чтобы получить федеральные средства на благоустройство. Обновлять парк начнут в 2024 году. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов в программе «Итоги недели». «Завершилось голосование за парки по проекту „Формирование комфортной городской среды“. Лидером голосования стал летний парк „Уралмаш“, и со следующего года мы приступим к его масштабной реконструкции», — сообщил Орлов. Ранее стало известно, что развитием летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге займется команда парка Маяковского. При этом Екатеринбург стал единственным городом Свердловской области, которому не удалось набрать необходимое количество голосов в борьбе за федеральные средства на благоустройство парков.

Летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге все же реконструируют, несмотря на то, что городу не удалось набрать необходимое количество голосов, чтобы получить федеральные средства на благоустройство. Обновлять парк начнут в 2024 году. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов в программе «Итоги недели». «Завершилось голосование за парки по проекту „Формирование комфортной городской среды“. Лидером голосования стал летний парк „Уралмаш“, и со следующего года мы приступим к его масштабной реконструкции», — сообщил Орлов. Ранее стало известно, что развитием летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге займется команда парка Маяковского. При этом Екатеринбург стал единственным городом Свердловской области, которому не удалось набрать необходимое количество голосов в борьбе за федеральные средства на благоустройство парков.