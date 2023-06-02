02 июня 2023

Сотрудники свердловского Социального фонда РФ изготовили большую маскировочную сеть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадь 400 лет Тюмени. Тюмень , маскировочная сеть, маскировочная сетка
Сеть отправится военнослужащим в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Социального фонда России по Свердловской области сплели большую маскировочную сеть для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал председатель Свердловского регионального отделения Союза пенсионеров России Игорь Бидонько.

«Мы растянули сеть в общем коридоре. Несколько дней работники навязывали веревочки. В итоге получилась огромная сеть которой можно накрыть танк или блиндаж», — приводит слова Бидонько группа «Вконтакте» — «НеПодслушано Свердловская область».

Ранее URA.RU сообщало о передаче микроавтобуса для доставки гуманитарных грузов в зону СВО. Автомобиль купила свердловская благотворительница «баба Света», передали транспорт уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Социального фонда России по Свердловской области сплели большую маскировочную сеть для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал председатель Свердловского регионального отделения Союза пенсионеров России Игорь Бидонько. «Мы растянули сеть в общем коридоре. Несколько дней работники навязывали веревочки. В итоге получилась огромная сеть которой можно накрыть танк или блиндаж», — приводит слова Бидонько группа «Вконтакте» — «НеПодслушано Свердловская область». Ранее URA.RU сообщало о передаче микроавтобуса для доставки гуманитарных грузов в зону СВО. Автомобиль купила свердловская благотворительница «баба Света», передали транспорт уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...