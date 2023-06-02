Сотрудники свердловского Социального фонда РФ изготовили большую маскировочную сеть

03 июня 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Сеть отправится военнослужащим в зону СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники Социального фонда России по Свердловской области сплели большую маскировочную сеть для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал председатель Свердловского регионального отделения Союза пенсионеров России Игорь Бидонько. «Мы растянули сеть в общем коридоре. Несколько дней работники навязывали веревочки. В итоге получилась огромная сеть которой можно накрыть танк или блиндаж», — приводит слова Бидонько группа «Вконтакте» — «НеПодслушано Свердловская область». Ранее URA.RU сообщало о передаче микроавтобуса для доставки гуманитарных грузов в зону СВО. Автомобиль купила свердловская благотворительница «баба Света», передали транспорт уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков.

Сотрудники Социального фонда России по Свердловской области сплели большую маскировочную сеть для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал председатель Свердловского регионального отделения Союза пенсионеров России Игорь Бидонько. «Мы растянули сеть в общем коридоре. Несколько дней работники навязывали веревочки. В итоге получилась огромная сеть которой можно накрыть танк или блиндаж», — приводит слова Бидонько группа «Вконтакте» — «НеПодслушано Свердловская область». Ранее URA.RU сообщало о передаче микроавтобуса для доставки гуманитарных грузов в зону СВО. Автомобиль купила свердловская благотворительница «баба Света», передали транспорт уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков.