Сотрудники свердловского Социального фонда РФ изготовили большую маскировочную сеть

Сотрудники Социального фонда России по Свердловской области сплели большую маскировочную сеть для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал председатель Свердловского регионального отделения Союза пенсионеров России Игорь Бидонько.
«Мы растянули сеть в общем коридоре. Несколько дней работники навязывали веревочки. В итоге получилась огромная сеть которой можно накрыть танк или блиндаж», — приводит слова Бидонько группа «Вконтакте» — «НеПодслушано Свердловская область».
Ранее URA.RU сообщало о передаче микроавтобуса для доставки гуманитарных грузов в зону СВО. Автомобиль купила свердловская благотворительница «баба Света», передали транспорт уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков.
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