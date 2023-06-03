Херсонские власти заметили, что ВСУ боятся применять западные РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся применять западные системы залпового огня HIMARS в Херсонской области. Они не подпускают технику близко к местам, где происходят активные столкновения между украинскими и российскими солдатами. С таким замечанием выступил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Противник их [американские РСЗО «HIMARS»] тщательно прячет и не подвозит близко к линии боевого соприкосновения (ЛЭБ), — подчеркнул Владимир Сальдо. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.
Ранее Сальдо говорил, что ВСУ готовят свое контрнаступление и Херсонская область готова его отражать. Уточнялось, что Украина планирует форсировать Днепр. Полковник запаса Юрий Чмутин говорил, что Каховское водохранилище станет серьезным препятствием для Украины.
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