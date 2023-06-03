Херсонские власти заметили, что ВСУ боятся применять западные РСЗО HIMARS

03 июня 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

ВСУ боятся применять западное вооружение Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся применять западные системы залпового огня HIMARS в Херсонской области. Они не подпускают технику близко к местам, где происходят активные столкновения между украинскими и российскими солдатами. С таким замечанием выступил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Противник их [американские РСЗО «HIMARS»] тщательно прячет и не подвозит близко к линии боевого соприкосновения (ЛЭБ), — подчеркнул Владимир Сальдо. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости. Ранее Сальдо говорил, что ВСУ готовят свое контрнаступление и Херсонская область готова его отражать. Уточнялось, что Украина планирует форсировать Днепр. Полковник запаса Юрий Чмутин говорил, что Каховское водохранилище станет серьезным препятствием для Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся применять западные системы залпового огня HIMARS в Херсонской области. Они не подпускают технику близко к местам, где происходят активные столкновения между украинскими и российскими солдатами. С таким замечанием выступил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Противник их [американские РСЗО «HIMARS»] тщательно прячет и не подвозит близко к линии боевого соприкосновения (ЛЭБ), — подчеркнул Владимир Сальдо. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости. Ранее Сальдо говорил, что ВСУ готовят свое контрнаступление и Херсонская область готова его отражать. Уточнялось, что Украина планирует форсировать Днепр. Полковник запаса Юрий Чмутин говорил, что Каховское водохранилище станет серьезным препятствием для Украины.