15 июня 2023

В пермской глубинке напротив школы собираются поселить зеков

© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители не готовы к соседству с заключенными (архивное фото) Фото:

Жители Кизела бьют тревогу — в городе напротив коррекционной школы собираются поселить заключенных. Об этом URA.RU рассказал преподаватель коррекционной школы Владимир Чернышов.

«В нашей школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, многие из них ходят в школу без сопровождения взрослых. Школа расположена по ул. Пролетарская, 104 а, а здание, где планируют поселить заключенных прямо напротив — по ул. Пролетарская, 104 б. Возмутительно, если напротив школы будут жить люди, которые были осуждены по самым разным статьям», — рассказал Чернышов в беседе с URA.RU.

Возмущенные жители написали на имя главы Кизеловского городского округа обращение (есть в распоряжении редакции) с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить соседство преступников и детей. Также, по словам Чернышова, коллективные обращения были направлены и в надзорные органы. Оперативно связаться с главой Кизеловского округа Андреем Родыгиным не удалось, он не взял трубку. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.

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Жители Кизела бьют тревогу — в городе напротив коррекционной школы собираются поселить заключенных. Об этом URA.RU рассказал преподаватель коррекционной школы Владимир Чернышов. «В нашей школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, многие из них ходят в школу без сопровождения взрослых. Школа расположена по ул. Пролетарская, 104 а, а здание, где планируют поселить заключенных прямо напротив — по ул. Пролетарская, 104 б. Возмутительно, если напротив школы будут жить люди, которые были осуждены по самым разным статьям», — рассказал Чернышов в беседе с URA.RU. Возмущенные жители написали на имя главы Кизеловского городского округа обращение (есть в распоряжении редакции) с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить соседство преступников и детей. Также, по словам Чернышова, коллективные обращения были направлены и в надзорные органы. Оперативно связаться с главой Кизеловского округа Андреем Родыгиным не удалось, он не взял трубку. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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