В пермской глубинке напротив школы собираются поселить зеков

16 июня 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Местные жители не готовы к соседству с заключенными (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Кизела бьют тревогу — в городе напротив коррекционной школы собираются поселить заключенных. Об этом URA.RU рассказал преподаватель коррекционной школы Владимир Чернышов. «В нашей школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, многие из них ходят в школу без сопровождения взрослых. Школа расположена по ул. Пролетарская, 104 а, а здание, где планируют поселить заключенных прямо напротив — по ул. Пролетарская, 104 б. Возмутительно, если напротив школы будут жить люди, которые были осуждены по самым разным статьям», — рассказал Чернышов в беседе с URA.RU. Возмущенные жители написали на имя главы Кизеловского городского округа обращение (есть в распоряжении редакции) с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить соседство преступников и детей. Также, по словам Чернышова, коллективные обращения были направлены и в надзорные органы. Оперативно связаться с главой Кизеловского округа Андреем Родыгиным не удалось, он не взял трубку. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.

Жители Кизела бьют тревогу — в городе напротив коррекционной школы собираются поселить заключенных. Об этом URA.RU рассказал преподаватель коррекционной школы Владимир Чернышов. «В нашей школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, многие из них ходят в школу без сопровождения взрослых. Школа расположена по ул. Пролетарская, 104 а, а здание, где планируют поселить заключенных прямо напротив — по ул. Пролетарская, 104 б. Возмутительно, если напротив школы будут жить люди, которые были осуждены по самым разным статьям», — рассказал Чернышов в беседе с URA.RU. Возмущенные жители написали на имя главы Кизеловского городского округа обращение (есть в распоряжении редакции) с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить соседство преступников и детей. Также, по словам Чернышова, коллективные обращения были направлены и в надзорные органы. Оперативно связаться с главой Кизеловского округа Андреем Родыгиным не удалось, он не взял трубку. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.