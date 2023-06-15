15 июня 2023

Мэрия в Пермском крае незаконно сдала в аренду муниципальное имущество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, сталинский ампир, санаторий русь, усть качка, скульптуры рабочих
Администрация курортного села Усть-Качка незаконно сдавала объекты ЖКХ коммерческой фирме Фото:

Администрации Пермского муниципального округа придется отвечать перед УФАС. Антимонопольное ведомство уличило чиновников в сдаче объектов ЖКХ в курортном селе Усть-Качка в аренду коммерческой организации. По мнению краевого УФАС, чиновники делали это незаконно.

«В 2017 году администрация Усть-Качкинского сельского поселения передала в пользование ООО „ГАК-Сервис“ тринадцать муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения без торгов. В дальнейшем ранее действовавший договор аренды объектов ЖКХ был продлен до 2022 года», — говорится на сайте антимонопольного ведомства.

В краевом УФАС отмечают, что администрация Усть-Качки нарушила Закон о защите конкуренции. Местной управе было выдано предупреждение о необходимости вернуть в собственность муниципалитета объекты, переданные в аренду. Тем не менее, это предупреждение было проигнорировано, а соглашение об аренде объектов ЖКХ продлено с ООО «ГАК-Сервис» до августа 2023 года.

Правопреемником администрации Усть-Качки, после проведения муниципальной реформы, является администрация Пермского муниципального округе. В отношении нее и возбуждено антимонопольное дело. В пресс-службе мэрии URA.RU не смогли оперативно прокомментировать претензии УФАС.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрации Пермского муниципального округа придется отвечать перед УФАС. Антимонопольное ведомство уличило чиновников в сдаче объектов ЖКХ в курортном селе Усть-Качка в аренду коммерческой организации. По мнению краевого УФАС, чиновники делали это незаконно. «В 2017 году администрация Усть-Качкинского сельского поселения передала в пользование ООО „ГАК-Сервис“ тринадцать муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения без торгов. В дальнейшем ранее действовавший договор аренды объектов ЖКХ был продлен до 2022 года», — говорится на сайте антимонопольного ведомства. В краевом УФАС отмечают, что администрация Усть-Качки нарушила Закон о защите конкуренции. Местной управе было выдано предупреждение о необходимости вернуть в собственность муниципалитета объекты, переданные в аренду. Тем не менее, это предупреждение было проигнорировано, а соглашение об аренде объектов ЖКХ продлено с ООО «ГАК-Сервис» до августа 2023 года. Правопреемником администрации Усть-Качки, после проведения муниципальной реформы, является администрация Пермского муниципального округе. В отношении нее и возбуждено антимонопольное дело. В пресс-службе мэрии URA.RU не смогли оперативно прокомментировать претензии УФАС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...