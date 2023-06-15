Мэрия в Пермском крае незаконно сдала в аренду муниципальное имущество

Администрации Пермского муниципального округа придется отвечать перед УФАС. Антимонопольное ведомство уличило чиновников в сдаче объектов ЖКХ в курортном селе Усть-Качка в аренду коммерческой организации. По мнению краевого УФАС, чиновники делали это незаконно.
«В 2017 году администрация Усть-Качкинского сельского поселения передала в пользование ООО „ГАК-Сервис“ тринадцать муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения без торгов. В дальнейшем ранее действовавший договор аренды объектов ЖКХ был продлен до 2022 года», — говорится на сайте антимонопольного ведомства.
В краевом УФАС отмечают, что администрация Усть-Качки нарушила Закон о защите конкуренции. Местной управе было выдано предупреждение о необходимости вернуть в собственность муниципалитета объекты, переданные в аренду. Тем не менее, это предупреждение было проигнорировано, а соглашение об аренде объектов ЖКХ продлено с ООО «ГАК-Сервис» до августа 2023 года.
Правопреемником администрации Усть-Качки, после проведения муниципальной реформы, является администрация Пермского муниципального округе. В отношении нее и возбуждено антимонопольное дело. В пресс-службе мэрии URA.RU не смогли оперативно прокомментировать претензии УФАС.
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